Die Lidl-Überraschung im Advent: Lidl Österreich streicht die Mehrwertsteuer auf über 100 Lebensmittel

Diese Weihnachts-Aktion lohnt sich heuer ganz besonders: Denn Lidl Österreich macht den nächsten Schritt seiner Preisoffensive und schenkt allen Kund:innen die Mehrwertsteuer auf mehr als 100 Artikel quer durch alle Sortimentsbereiche!

Von der Vorspeise bis zum Dessert, von der Jause bis zum Festschmaus: Zur Aktion gehören unter anderem herzhafte Frischfleischspezialitäten, feinste Käse- und Rohwurstschmankerl, delikate Fischsorten, hochwertige Aufstriche, herzhafte Knabbereien, festliche Weine sowie aromatische Kaffees und süße Klassiker – also alles für köstliche Festtage! In Top-Qualität und trotzdem leistbar.

Alle preisgesenkten Artikel sind direkt auf den Preisschildern gekennzeichnet und somit für die Kund:innen sofort erkennbar. Die Aktion läuft österreichweit von 1. bis 24. Dezember 2025.

Lidl Österreich baut Preisführerschaft weiter aus

Seit Anfang des Jahres hat Lidl Österreich bereits die Preise von mehr als 1.500 Produkten nachhaltig gesenkt! Mit dieser Aktion unterstreicht Lidl Österreich einmal mehr seine Preisführerschaft am heimischen Lebensmittelmarkt und sichert den Kund:innen weiterhin das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Wichtig: Die Preissenkungen gehen auch hier nicht auf Kosten der Lieferanten oder der Qualität! Die Kosten für die Rabatte übernimmt Lidl Österreich zu 100 % und verzichtet dafür auf Marge!

Möglich wird das unschlagbare Preis-Leistungs-Verhältnis durch das Lidl Geschäftsmodell: Ein durchdachtes Sortiment, effiziente Betriebsprozesse und schlanke Strukturen sorgen für Preisvorteile im Einkauf, die immer an die Kund:innen weitergegeben werden.

Hier eine Auswahl der reduzierten Artikel:

AMA Semmerl

Alpengut AMA längerfrisch Vollmilch (1 Liter)

Grafschafter Sandwich Toast (750 g)

Alpengut AMA Schlagobers (500 ml)

Milbona Gouda Scheiben (400 g)

Wiesentaler AMA Schinken geschnitten (100 g)

Wiesentaler AMA Frankfurter (480 g)

Ein gutes Stück Heimat AMA Bio Sauerrahmbutter (250 g)

Deluxe Büffelmozzarella (125 g)

Comte de Senneval Champagner brut (0,75 l)

