„KURIER ROMY 2025“: Große Freude bei ORF-Stars über Publikumspreise

Wien (OTS) -

Zahlreiche Publikumspreise für den ORF bei der „KURIER ROMY 2025“! Die diesjährigen Trophäen wurden am Freitag, dem 28. November 2025, im Rahmen einer glanzvollen Gala, die erstmals in Kitzbühel über die Bühne ging, verliehen. In acht Kategorien fiel die Wahl des Publikums auf ORF-Stars bzw. ORF-Produktionen: Lisa Gadenstätter wurde für die „Beste TV-Doku“ („Dok 1: Marcel“) ausgezeichnet und Peter Klien erhielt die ROMY in der Kategorie „TV-Journalismus“. Viktoria Schnaderbeck geht für die ORF-Fußballübertragungen mit dem Preis in der Kategorie „KURIER-Preis für TV-Analyse“ nach Hause. Teresa Vogl und Michael Ostrowski („100 Jahre Radio – Die Show“) wurden in der Kategorie „Show/Unterhaltung“ mit einer ROMY ausgezeichnet. Zum „Beliebtesten Schauspieler Film“ wurde Simon Schwarz („Perla“) gewählt. Caroline Peters erhielt für „What a Feeling“ die ROMY als „Beliebteste Schauspielerin Film“. Das Voting für den „Beliebtesten Schauspieler TV/Streaming“ gewann Thomas Stipsits („Kopftuchmafia“). Die Aufzeichnung des „Jedermann 2024 aus Salzburg“ wurde zum „KURIER Publikumshit“ gewählt.

Christa Kummer, die sich heuer als „ZIB“-Wetter-Host verabschiedete, wurde mit der Sonder-ROMY für Verdienste um das Zukunftsthema Klima geehrt und Thomas Gottschalk erhielt die – erstmals vergebene – Diamant-ROMY.

Durch den Abend führten Mirjam Weichselbraun und Hans Sigl. Über die Highlights des Abends berichten u. a. die ORF-„Seitenblicke“ ausführlich.



ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Publikumspreise sind eine besondere Auszeichnung, da sie die Wertschätzung jener ausdrückt, für die wir Programm machen. Es ist eine Freude, dass die ORF-Stars hier nach wie vor einen so hohen Stellenwert genießen und zu den beliebtesten TV- und Filmpersönlichkeiten Österreichs in allen Bereichen zählen. Ich gratuliere den Preisträgerinnen und Preisträgern zur ihrer ROMY.“



ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Eine ROMY zu erhalten, ist in der Fernsehbranche so etwas wie ein Ritterschlag durch das Publikum. Herzliche Gratulation allen Preisträgerinnen und Preisträgern zu dieser schönen Auszeichnung! Besonders freue ich mich natürlich, dass so viele Ausgezeichnete aus dem ORF kommen! Mein besonderer Dank geht an Lisa Gadenstätter, Viktoria Schnaderbeck, Teresa Vogl und Peter Klien – die in ihren Bereichen im ORF alle großartige Arbeit leisten und die ROMY mehr als verdient haben. Herzlichen Glückwunsch auch an Christa Kummer zur verliehenen Sonder-ROMY, die ihre Arbeit in den vergangenen Jahrzehnten in besonderer Weise würdigt!“



Der ORF bei der „KURIER ROMY 2025“ – Die Gewinner:innen der Publikumspreise im Überblick:



Beliebtester Schauspieler TV/Streaming: Thomas Stipsits („Kopftuchmafia“)



Beliebteste Schauspielerin Film: Caroline Peters („What a Feeling“)



Beliebtester Schauspieler Film: Simon Schwarz („Perla“)



TV-Journalismus: Peter Klien („Gute Nacht Österreich“)



KURIER-Preis für TV-Analyse: Viktoria Schnaderbeck (ORF-Fußballübertragungen)



Beste TV-Doku: Lisa Gadenstätter („Dok 1: Marcel“)



Show/Unterhaltung: Teresa Vogl und Michael Ostrowski („100 Jahre Radio – Die Show“)



KURIER Publikumshit: „Jedermann 2024 aus Salzburg“