NEOS: Gratulation an Birgit Obermüller zur Wahl als Tiroler Landessprecherin

Wien/Innsbruck (OTS) -

NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos gratuliert Birgit Obermüller herzlich zur Wahl als Landessprecherin von NEOS Tirol. Obermüller, die bisher bereits den NEOS-Landtagsklub anführt, folgt in dieser Funktion Dominik Oberhofer, der sich nach zehn Jahren an der Spitze von NEOS Tirol künftig voll und ganz seinen Aufgaben in der Bundespolitik widmen wird. Hoyos hebt hervor: „Mit der Wahl von Birgit Obermüller zur neuen Landessprecherin und der Wahl des neuen Landesteams stellen NEOS in Tirol die Weichen für die kommenden Jahre, die in vielerlei Hinsicht entscheidend werden. Gerade den Bundesländern kommt in dieser gesamtstaatlich fordernden Zeit eine wesentliche Verantwortung zu. Die Arbeit des bisherigen Landessprechers Dominik Oberhofer ist eine hervorragende Grundlage für die kommende Landtagswahl im Jahr 2027. Mit den heutigen Weichenstellungen sehen wir auch in Tirol eine nie dagewesene Chance auf zentrale Reformen, die nur mit starken NEOS im Landtag umgesetzt werden können.“

Durch die enge Zusammenarbeit von Dominik Oberhofer als Nationalratsabgeordneten und Birgit Obermüller an der Spitze von NEOS Tirol wird sichergestellt, dass die notwendigen Reformen im Sinne der Tirolerinnen und Tiroler vorangetrieben werden: „Wir sind überzeugt, dass Birgit Obermüller den Reformeifer, die nötige Klarheit sowie die Erfahrung im Landtag mitbringt, um NEOS Tirol Richtung 2027 noch breiter aufzustellen. Gemeinsam mit den vielen Tiroler Mitgliedern, den Gemeindeteams und einem engagierten Dominik Oberhofer im Nationalrat ist so einiges an Erneuerung im Land Tirol und darüber hinaus möglich.“