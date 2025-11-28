Wien (OTS) -

Die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter:innen (FSG) gratuliert Peter Eder zu seiner mutigen Entscheidung, in herausfordernden Zeiten Verantwortung zu übernehmen. Peter Eder wird sich im kommenden Jahr um den Vorsitz der Salzburger SPÖ bewerben.

Eder will Salzburg wieder sozialer und menschlicher machen. Tausende Menschen gingen diese Woche gegen die Kürzungen der schwarz-blauen Landesregierung im Pflege- und Gesundheitsbereich auf die Straße. Dieser „sozialen Kälte“ will Peter Eder entgegenwirken.

„Peter Eder steht für eine starke Interessenvertretung der Beschäftigten, für flächendeckende Kollektivverträge und den sozialen Ausgleich. Eine klare Ansage für die Beschäftigten im Land“, so FSG-Bundesvorsitzender Josef Muchitsch.