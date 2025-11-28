  • 28.11.2025, 16:50:02
  • /
  • OTS0140

AVISO! Einladung! Zero Project Unternehmensdialog

Am 1. Dezember mit LH-Stv. Udo Landbauer und LR Susanne Rosenkranz in Krems

Sankt Pölten (OTS) - 

Anbei erlauben wir uns, Sie/Ihr Medium zur Veranstaltung „Zero Project Unternehmensdialog – für einen inklusiven Arbeitsmarkt“ mit LH-Stellvertreter Verkehrslandesrat Udo Landbauer sowie Landesrat Susanne Rosenkranz am 1. Dezember 2025 in Krems einzuladen.

Titel/Motto: Zero Project Unternehmensdialog – für einen inklusiven Arbeitsmarkt

Ziel: NÖ Unternehmer über das Arbeitskräftepotenzial von Menschen mit Behinderungen zu informieren

Teilnehmer/Redner: LH-Stv. Udo Landbauer, LR Susanne Rosenkranz sowie Verantwortliche von Essl Foundation, MAG Menschen und Arbeit, AMS NÖ uvm.

Zeit: Montag, 1. Dezember 2025, 15 bis 17 Uhr (Einlass ab 14.30 Uhr, Filmteams nach Anmeldung gerne ab 14 Uhr)

Ort: Straßenmeisterei Krems, Wiener Straße 121, 3500 Krems

Bitte um Anmeldung bis 1. Dezember 2025, 12 Uhr, primär bei Justyna Frömel, Tel.: 0676/81216419, j.froemel@menschenundarbeit.at oder bei j.lielacher@fpoe.at.

Wir freuen uns über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: j.lielacher@fpoe.at
Website: https://www.fpoe-noe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright