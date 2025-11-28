- 28.11.2025, 16:50:02
AVISO! Einladung! Zero Project Unternehmensdialog
Am 1. Dezember mit LH-Stv. Udo Landbauer und LR Susanne Rosenkranz in Krems
Anbei erlauben wir uns, Sie/Ihr Medium zur Veranstaltung „Zero Project Unternehmensdialog – für einen inklusiven Arbeitsmarkt“ mit LH-Stellvertreter Verkehrslandesrat Udo Landbauer sowie Landesrat Susanne Rosenkranz am 1. Dezember 2025 in Krems einzuladen.
Titel/Motto: Zero Project Unternehmensdialog – für einen inklusiven Arbeitsmarkt
Ziel: NÖ Unternehmer über das Arbeitskräftepotenzial von Menschen mit Behinderungen zu informieren
Teilnehmer/Redner: LH-Stv. Udo Landbauer, LR Susanne Rosenkranz sowie Verantwortliche von Essl Foundation, MAG Menschen und Arbeit, AMS NÖ uvm.
Zeit: Montag, 1. Dezember 2025, 15 bis 17 Uhr (Einlass ab 14.30 Uhr, Filmteams nach Anmeldung gerne ab 14 Uhr)
Ort: Straßenmeisterei Krems, Wiener Straße 121, 3500 Krems
Bitte um Anmeldung bis 1. Dezember 2025, 12 Uhr, primär bei Justyna Frömel, Tel.: 0676/81216419, j.froemel@menschenundarbeit.at oder bei j.lielacher@fpoe.at.
Wir freuen uns über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.
Rückfragen & Kontakt
FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: j.lielacher@fpoe.at
Website: https://www.fpoe-noe.at
