GRÜNE — TERMINE
Von 01. bis 07. Dezember
Montag, 01.12.2025
10:30 Uhr: Pressekonferenz „Günstige Energie für Haushalte und Wirtschaft“ mit Klubobfrau Leonore Gewessler und Landessprecherin Sandra Krautwaschl
Ort: Steirischer Presseclub, Bürgergasse 2, 8010 Graz
Dienstag, 02.12.2025
09:30 Uhr: PK „Statt SPÖ-Mietpreismogelpackung: Grüner 5-Punkte-Plan gegen hohe Mieten“ mit Nina Tomaselli
Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock
18:00 Uhr: Stellvertretender Klubobmann Werner Kogler besucht die Gala Inklusionspreis
Ort: Aula der Wissenschaften, Jesuitensaal, Wollzeile 27a, 1010 Wien
Mittwoch, 03.12.2025
14:00 Uhr: Stellvertretender Klubobmann Werner Kogler besucht die Gedenkfeier zu Ehren des Preisträgers des Großen Österreichischen Staatspreises 2025 Herbert Brandl
Ort: Praterateliers - Bildhauerateliers des Bundes, Meiereistraße 3, 1020 Wien
17:00 Uhr: Stellevertretende Klubobfrau Alma Zadić nimmt an der Einweihung des Femizid-Mahnmals teil
Ort: Burggasse/Ulrichskirche, 1070 Wien
17:30 Uhr: Stellvertretender Klubobmann Werner Kogler besucht den Adventempfang der österreichischen Zeitungen und Zeitschriften
Ort: Palais Esterházy/Regina Margherita, Wallnerstraße 4, 1010 Wien
Donnerstag, 04.12.2025
19:00 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler besucht die Verleihung des Staatspreises „Freiwillig engagiert“
Ort: Volkshalle im Wiener Rathaus Rathaus, 1010 Wien
Freitag, 05.12.2025
14:45 Uhr: Stellvertretende Klubobfrau Sigi Maurer lädt zum Schulsprecher:innen-Vernetzungstreffen
Ort: Lokal 2 | Elise-Richter im Parlament, Dr. Karl Renner-Ring 3, 1010 Wien
