  • 28.11.2025, 16:14:02
  • /
  • OTS0135

GRÜNE — TERMINE

Von 01. bis 07. Dezember

Wien (OTS) - 

Montag, 01.12.2025
10:30 Uhr: Pressekonferenz „Günstige Energie für Haushalte und Wirtschaft“ mit Klubobfrau Leonore Gewessler und Landessprecherin Sandra Krautwaschl
Ort: Steirischer Presseclub, Bürgergasse 2, 8010 Graz

Dienstag, 02.12.2025
09:30 Uhr: PK „Statt SPÖ-Mietpreismogelpackung: Grüner 5-Punkte-Plan gegen hohe Mieten“ mit Nina Tomaselli
Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock

18:00 Uhr: Stellvertretender Klubobmann Werner Kogler besucht die Gala Inklusionspreis
Ort: Aula der Wissenschaften, Jesuitensaal, Wollzeile 27a, 1010 Wien

Mittwoch, 03.12.2025
14:00 Uhr: Stellvertretender Klubobmann Werner Kogler besucht die Gedenkfeier zu Ehren des Preisträgers des Großen Österreichischen Staatspreises 2025 Herbert Brandl
Ort: Praterateliers - Bildhauerateliers des Bundes, Meiereistraße 3, 1020 Wien

17:00 Uhr: Stellevertretende Klubobfrau Alma Zadić nimmt an der Einweihung des Femizid-Mahnmals teil
Ort: Burggasse/Ulrichskirche, 1070 Wien

17:30 Uhr: Stellvertretender Klubobmann Werner Kogler besucht den Adventempfang der österreichischen Zeitungen und Zeitschriften
Ort: Palais Esterházy/Regina Margherita, Wallnerstraße 4, 1010 Wien

Donnerstag, 04.12.2025
19:00 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler besucht die Verleihung des Staatspreises „Freiwillig engagiert“
Ort: Volkshalle im Wiener Rathaus Rathaus, 1010 Wien

Freitag, 05.12.2025
14:45 Uhr: Stellvertretende Klubobfrau Sigi Maurer lädt zum Schulsprecher:innen-Vernetzungstreffen
Ort: Lokal 2 | Elise-Richter im Parlament, Dr. Karl Renner-Ring 3, 1010 Wien

Rückfragen & Kontakt

Die Grünen
E-Mail: presse@diegruenen.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GBU

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright