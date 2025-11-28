GRÜNE — TERMINE

Wien (OTS) -

Montag, 01.12.2025

10:30 Uhr: Pressekonferenz „Günstige Energie für Haushalte und Wirtschaft“ mit Klubobfrau Leonore Gewessler und Landessprecherin Sandra Krautwaschl

Ort: Steirischer Presseclub, Bürgergasse 2, 8010 Graz

Dienstag, 02.12.2025

09:30 Uhr: PK „Statt SPÖ-Mietpreismogelpackung: Grüner 5-Punkte-Plan gegen hohe Mieten“ mit Nina Tomaselli

Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock

18:00 Uhr: Stellvertretender Klubobmann Werner Kogler besucht die Gala Inklusionspreis

Ort: Aula der Wissenschaften, Jesuitensaal, Wollzeile 27a, 1010 Wien

Mittwoch, 03.12.2025

14:00 Uhr: Stellvertretender Klubobmann Werner Kogler besucht die Gedenkfeier zu Ehren des Preisträgers des Großen Österreichischen Staatspreises 2025 Herbert Brandl

Ort: Praterateliers - Bildhauerateliers des Bundes, Meiereistraße 3, 1020 Wien

17:00 Uhr: Stellevertretende Klubobfrau Alma Zadić nimmt an der Einweihung des Femizid-Mahnmals teil

Ort: Burggasse/Ulrichskirche, 1070 Wien

17:30 Uhr: Stellvertretender Klubobmann Werner Kogler besucht den Adventempfang der österreichischen Zeitungen und Zeitschriften

Ort: Palais Esterházy/Regina Margherita, Wallnerstraße 4, 1010 Wien

Donnerstag, 04.12.2025

19:00 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler besucht die Verleihung des Staatspreises „Freiwillig engagiert“

Ort: Volkshalle im Wiener Rathaus Rathaus, 1010 Wien