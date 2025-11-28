SPÖ-Seltenheim – Richtigstellung zu Medienberichten über angebliche „Beraterkosten“ von Andreas Babler

Wien (OTS) -

Die Gratiszeitung „heute“ listet in einem Artikel vom 27. November 2025 angebliche „Beraterkosten“ von Vizekanzler Andreas Babler auf. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim stellt diese Berichte richtig: „Die Berichterstattung ist schlichtweg falsch. Die im Artikel angeführten Beträge betreffen ausschließlich den bundesweiten Tag des Sports des Sportministeriums, der heuer sogar günstiger als zuvor war, sowie die Sanierung der Praterateliers über das Kulturministerium. Die Beraterkosten von Andi Babler liegen bei null Euro.“ Seltenheim ergänzt am Freitag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst: „Wer hingegen in seiner eigenen Regierungszeit innerhalb von nur sechs Monaten tatsächlich rund 300.000 Euro für Berater ausgegeben hat, war Herbert Kickl.“ **** (Schluss) bj/mb