AVISO: Europa- und Integrationsministerin Plakolm lädt zum Ministertreffen des Vienna Forum ins Bundeskanzleramt

Am Dienstag, den 2. Dezember 2025, findet in Wien zum fünften Mal das „Vienna Forum on Countering Segregation and Extremism in the Context of Integration“ statt. Im Fokus stehen die Themen Online-Radikalisierung und der Umgang mit Politischem Islam.

Aus diesem Anlass lädt Europa- und Integrationsministerin Claudia Plakolm zu einem Ministertreffen mit europäischen Amtskolleginnen und -kollegen ein, um gemeinsame Schritte für eine vertiefte europäische Zusammenarbeit zu setzen.

Teilnehmende:

János Bóka, Minister für europäische Angelegenheiten Ungarn

Elena Shekerletova, stellvertretende Außenministerin Bulgarien

Sevi Voloudaki, stellvertretende Migrations- und Asylministerin Griechenland

Im Anschluss finden gemeinsame Pressestatements statt.

