AVISO: Europa- und Integrationsministerin Plakolm lädt zum Ministertreffen des Vienna Forum ins Bundeskanzleramt
5. Vienna Forum am 2. Dezember 2025 - Fokus auf Online-Radikalisierung und Politischen Islam
Am Dienstag, den 2. Dezember 2025, findet in Wien zum fünften Mal das „Vienna Forum on Countering Segregation and Extremism in the Context of Integration“ statt. Im Fokus stehen die Themen Online-Radikalisierung und der Umgang mit Politischem Islam.
Aus diesem Anlass lädt Europa- und Integrationsministerin Claudia Plakolm zu einem Ministertreffen mit europäischen Amtskolleginnen und -kollegen ein, um gemeinsame Schritte für eine vertiefte europäische Zusammenarbeit zu setzen.
Teilnehmende:
János Bóka, Minister für europäische Angelegenheiten Ungarn
Elena Shekerletova, stellvertretende Außenministerin Bulgarien
Sevi Voloudaki, stellvertretende Migrations- und Asylministerin Griechenland
Im Anschluss finden gemeinsame Pressestatements statt.
Termin für Medien:
ca. 11.30 Uhr
PRESSESTATEMENTS
Sprache: Englisch
Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneinlass ab 11.00 Uhr)
Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.
HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME
Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).
Rückfragen & Kontakt
Bundespressedienst
Telefon: +43 1 53 115 - 202247
