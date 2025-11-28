FPÖ – Schnedlitz: „15.000 Ꞓ für Festspiel-Party: Neos-Bonzen feiern, während das Volk leidet!“

Wien (OTS) -

Den moralischen Bankrott und die unverschämte Selbstbedienungsmentalität der schwarz-rot-pinken Verlierer-Koalition habe eine parlamentarische Anfrage der FPÖ nun schonungslos offengelegt, so FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz. Die Anfragebeantwortung zu einem Empfang bei den Salzburger Festspielen habe ergeben, dass über 15.000 Euro an Steuergeld für einen einzigen Abend ausgegeben wurden, an dem das Neos-Doppel Außenministerin Meinl-Reisinger und Staatssekretär Schellhorn als Gastgeber auftraten. Für Schnedlitz ist das ein „handfester Skandal und ein Schlag ins Gesicht für jeden hart arbeitenden Österreicher“.

„Während unsere Pensionisten mit einer Mindestpension kaum über die Runden kommen und Familien nicht mehr wissen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen, verprassen die Neos-Bonzen an einem einzigen Abend die gesamte Jahres-Mindestpension eines Menschen, der sein Leben lang gearbeitet hat. Diese unfassbare Schamlosigkeit zeigt, wie weit diese Systemparteien von der Lebensrealität der Menschen entfernt sind. Die Neos, die sich immer als Saubermänner aufspielen, entpuppen sich als Meister der Steuergeldverbrennung“, so Schnedlitz.

Allein für Catering und Musik seien fast 13.000 Euro geflossen. Hinzu kämen luxuriöse Hotelnächte für die Außenministerin Meinl-Reisinger und den Staatssekretär Schnellhorn für über 1.700 Euro. Für Schnedlitz sei die offizielle Begründung, es handle sich um ‚Auslandskultur‘, eine durchsichtige Farce.

„Hier geht es nicht um Kultur, sondern um die Selbstinszenierung einer abgehobenen Politik-Elite und das Pflegen von Freunderl-Netzwerken auf Kosten der Bürger. Es ist an Scheinheiligkeit kaum zu überbieten, wenn ausgerechnet der Staatssekretär für ‚Deregulierung‘ ein derart teures Gelage veranstaltet. Anstatt Bürokratie für die Menschen abzubauen, schafft er neue Kosten für den Steuerzahler. Dieser Skandal ist aber nur ein Symptom für das Totalversagen der gesamten schwarz-rot-pinken Verlierer-Koalition. Wer derart den Bezug zur Realität verloren hat und das hart verdiente Geld der Österreicher für Partys verprasst, hat in der Regierung nichts mehr verloren. Dieser ganze Apparat muss weg und Platz für sofortige Neuwahlen machen, bevor er unser Land weiter ruiniert! “, so Schnedlitz.