Pensionen – Muchitsch drängt auf raschen Beschluss des Beschäftigungspakets für Ältere

Wien (OTS) -

SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch betont, "dass für die langfristige Sicherung der Pensionen die Beschäftigung auschlaggebend ist. Wie gut und stabil unser Pensionssystem ist, entscheidet sich am Arbeitsmarkt. Wir müssen und wir werden alles tun, damit die Menschen gesund länger arbeiten können. Die gemeinsam vereinbarten Maßnahmen des Regierungsprogramms müssen wir rasch umsetzen." Insbesondere drängt Muchitsch darauf, dass das vereinbarte Monitoring- und Anreizsystem für die Beschäftigung von Arbeitnehmer:innen über 60 jetzt schnell beschlossen wird. ****

"Die älteren Beschäftigten sind die ersten, die beim AMS landen, wenn Betriebe Personal abbauen. Und gleichzeitig fordern Wirtschaftsvertreter das Pensionsantrittsalter über 65 hinaus anzuheben. Das passt nicht zusammen", betont der SPÖ-Sozialsprecher. (Schluss) wf/ff