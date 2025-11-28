Eröffnung des „So schmeckt Niederösterreich“ - Adventmarkts

St. Pölten (OTS) -

Heute, Freitag, ist es wieder so weit: Der Innenhof erstrahlt in weihnachtlichem Glanz, es riecht nach Punsch und deftigem Gröstl, und der 17. „So schmeckt Niederösterreich“-Adventmarkt wird offiziell eröffnet. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Doppel-Ski-Weltmeisterin Alexandra Meissnitzer und der Superior von Mariazell, Pater Michael Staberl OSB werden gemeinsam den Christbaum aus Maria Laach am Jauerling zum Leuchten bringen.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betont: „Die Vorweihnachtszeit erinnert uns auf wunderbare Weise daran, was unser Land stark macht: das gelebte Miteinander, das Engagement unserer Landsleute und die Familie, die uns trägt. Unsere alten Traditionen schenken uns Orientierung und Frieden – ein Schatz, um den uns viele beneiden. Ich danke allen von Herzen, die sich das ganze Jahr über – und gerade jetzt – für unsere Gemeinschaft engagieren und damit die beste Zukunft für unsere Kinder gestalten. Wer den So schmeckt Niederösterreich-Adventmarkt besucht, hilft mit, dieses wertvolle Erbe zu bewahren und an kommende Generationen weiterzugeben.“

Zustimmend holt LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf die Ausstellerinnen und Aussteller des Adventmarkts vor den Vorhang: „Das wahre Herzstück des ,So schmeckt Niederösterreich‘-Adventmarkts sind unsere engagierten Partnerbetriebe, die hier die Leistungen der Bäuerinnen, Bauern und regionalen Lebensmittelproduzenten sichtbar machen. Sie arbeiten täglich aus Liebe zum Land und zur regionalen Qualität auf höchstem Niveau. Der Adventmarkt präsentiert sich damit als die größte blau-gelbe Leistungsschau des Landes: Knapp 70 ausstellende Betriebe aus allen vier Vierteln zeigen hier, wofür Niederösterreich kulinarisch und handwerklich steht.“

Der „So schmeckt Niederösterreich“-Adventmarkt hat heute und am morgigen Samstag, den 29. November von 10 bis 21 Uhr geöffnet und lädt alle ins einzigartige Ambiente des Palais Niederösterreich (Herrengasse 13, 1010 Wien). Neben Schmankerln begeistern geschmackvolles Kunsthandwerk, besinnliche Chöre und Bläser sowie eine Backstube für Kinder. Am Samstag werden kostenlose Führungen durch das historische Gebäude angeboten – Anmeldung erfolgt am „So schmeckt Niederösterreich“-Infostand.

Im Rahmen des Adventmarktes veranstaltet „So schmeckt Niederösterreich" ein vorweihnachtliches Gewinnspiel. Einfach auf www.soschmecktnoe.at Gewinnfrage beantworten und mit etwas Glück einen Urlaub, Wirtshaus-Gutscheine oder eine Niederösterreich-CARD gewinnen!

Nähere Informationen zu Programmpunkten rund um den Adventmarkt und zu den Führungen durch das Palais Niederösterreich auf www.soschmecktnoe.at.

