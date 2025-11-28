- 28.11.2025, 13:21:06
Die „Krone“ und Martina Winkelhofer starten crossmediale Doku-Serie „Krone Geschichte“
Aus aktuellem Anlass: „Krone Geschichte SPEZIAL: Der Schatz der Habsburger – Zitas Geheimnis“ als Kick-off der neuen immersiven Geschichte-Doku-Reihe der „Krone“
Die “Krone” baut ihren Vorsprung im Bereich Geschichte aus – für alle Plattformen der „Krone“-Welt.
Als eigentümergeführtes unabhängiges Medienhaus mit enormer Reichweite kann die „Krone“ Geschichte wie kein anderes Medium vermitteln: nahbar, unabhängig und fesselnd visualisiert.
Martina Winkelhofer: „Österreichs Geschichte ist voller spannender Stories, die weit über unsere Grenzen hinaus internationales Interesse erregen. Mit Motion Designer Sini Tripkovic, dem Kreativchef unserer neuen Original Production-Doku-Reihe und unserem bewährten „krone.tv“-Team erzählen wir Geschichte in völlig neuen Bildern.“
Da das Thema das ganze Land beschäftigt, und angesichts laufend neuer Entwicklungen startet „Krone Geschichte“ mit einer Spezialausgabe:
„Der Schatz der Habsburger – Zitas Geheimnis“, eine innerhalb weniger Tage umgesetzte, top-aktuelle „fast-turnaround“-Produktion.
Was steckt hinter dem spektakulärsten Fund der Habsburger-Nachkriegsgeschichte, Kaiserin Zitas Geheimplan – und dem jahrzehntelangen Schweigen?
„Krone Geschichte Spezial“ folgt den Spuren, den Mythen, den Machtspielen; mit Zeugen und Experten, der Aufdeckerin von „The New York Times“ – sowie Karl Habsburg selbst und entspinnt damit eines der größten Rätsel der österreichischen Geschichte.
„Der Schatz der Habsburger – Zitas Geheimnis“ am 30.11. und 1.12.2025 auf krone.tv und auf krone.at/geschichte
Weitere spannende Ausgaben von „Krone Geschichte“ sind bereits in Produktion – und die nächste Episode gibt’s bereits im Dezember; auf krone.at/geschichte, krone.tv – und mit begleitendem Podcast.
Rückfragen & Kontakt
Krone Multimedia GmbH & Co KG
Dr. Martina Winkelhofer
Telefon: +43 5706023907
E-Mail: m.winkelhofer@krone.at
