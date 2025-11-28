  • 28.11.2025, 13:21:06
  • /
  • OTS0117

Die „Krone“ und Martina Winkelhofer starten crossmediale Doku-Serie „Krone Geschichte“

Aus aktuellem Anlass: „Krone Geschichte SPEZIAL: Der Schatz der Habsburger – Zitas Geheimnis“ als Kick-off der neuen immersiven Geschichte-Doku-Reihe der „Krone“

Dr. Martina Winkelhofer, Krone Geschichte
Wien (OTS) - 

Die “Krone” baut ihren Vorsprung im Bereich Geschichte aus – für alle Plattformen der „Krone“-Welt.

Als eigentümergeführtes unabhängiges Medienhaus mit enormer Reichweite kann die „Krone“ Geschichte wie kein anderes Medium vermitteln: nahbar, unabhängig und fesselnd visualisiert.

Martina Winkelhofer: „Österreichs Geschichte ist voller spannender Stories, die weit über unsere Grenzen hinaus internationales Interesse erregen. Mit Motion Designer Sini Tripkovic, dem Kreativchef unserer neuen Original Production-Doku-Reihe und unserem bewährten „krone.tv“-Team erzählen wir Geschichte in völlig neuen Bildern.“

Da das Thema das ganze Land beschäftigt, und angesichts laufend neuer Entwicklungen startet „Krone Geschichte“ mit einer Spezialausgabe:

„Der Schatz der Habsburger – Zitas Geheimnis“, eine innerhalb weniger Tage umgesetzte, top-aktuelle „fast-turnaround“-Produktion.

Was steckt hinter dem spektakulärsten Fund der Habsburger-Nachkriegsgeschichte, Kaiserin Zitas Geheimplan – und dem jahrzehntelangen Schweigen?

„Krone Geschichte Spezial“ folgt den Spuren, den Mythen, den Machtspielen; mit Zeugen und Experten, der Aufdeckerin von „The New York Times“ – sowie Karl Habsburg selbst und entspinnt damit eines der größten Rätsel der österreichischen Geschichte.

„Der Schatz der Habsburger – Zitas Geheimnis“ am 30.11. und 1.12.2025 auf krone.tv und auf krone.at/geschichte

Weitere spannende Ausgaben von „Krone Geschichte“ sind bereits in Produktion – und die nächste Episode gibt’s bereits im Dezember; auf krone.at/geschichte, krone.tv – und mit begleitendem Podcast.

Rückfragen & Kontakt

Krone Multimedia GmbH & Co KG
Dr. Martina Winkelhofer
Telefon: +43 5706023907
E-Mail: m.winkelhofer@krone.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | KMM

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright