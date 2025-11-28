Die „Krone“ und Martina Winkelhofer starten crossmediale Doku-Serie „Krone Geschichte“

Wien (OTS) -

Die “Krone” baut ihren Vorsprung im Bereich Geschichte aus – für alle Plattformen der „Krone“-Welt.

Als eigentümergeführtes unabhängiges Medienhaus mit enormer Reichweite kann die „Krone“ Geschichte wie kein anderes Medium vermitteln: nahbar, unabhängig und fesselnd visualisiert.

Martina Winkelhofer: „Österreichs Geschichte ist voller spannender Stories, die weit über unsere Grenzen hinaus internationales Interesse erregen. Mit Motion Designer Sini Tripkovic, dem Kreativchef unserer neuen Original Production-Doku-Reihe und unserem bewährten „krone.tv“-Team erzählen wir Geschichte in völlig neuen Bildern.“

Da das Thema das ganze Land beschäftigt, und angesichts laufend neuer Entwicklungen startet „Krone Geschichte“ mit einer Spezialausgabe:

„Der Schatz der Habsburger – Zitas Geheimnis“, eine innerhalb weniger Tage umgesetzte, top-aktuelle „fast-turnaround“-Produktion.

Was steckt hinter dem spektakulärsten Fund der Habsburger-Nachkriegsgeschichte, Kaiserin Zitas Geheimplan – und dem jahrzehntelangen Schweigen?

„Krone Geschichte Spezial“ folgt den Spuren, den Mythen, den Machtspielen; mit Zeugen und Experten, der Aufdeckerin von „The New York Times“ – sowie Karl Habsburg selbst und entspinnt damit eines der größten Rätsel der österreichischen Geschichte.

„Der Schatz der Habsburger – Zitas Geheimnis“ am 30.11. und 1.12.2025 auf krone.tv und auf krone.at/geschichte

Weitere spannende Ausgaben von „Krone Geschichte“ sind bereits in Produktion – und die nächste Episode gibt’s bereits im Dezember; auf krone.at/geschichte, krone.tv – und mit begleitendem Podcast.