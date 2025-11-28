  • 28.11.2025, 13:10:32
ORF-„Pressestunde“ mit Nora Tödtling-Musenbichler, Präsidentin Caritas Österreich

Am 30. November um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Seit knapp einem Jahr steht Nora Tödtling-Musenbichler als Präsidentin an der Spitze der Caritas – als erste Frau in der Geschichte der Organisation. An Arbeit mangelt es ihr nicht: Immer mehr Menschen in Österreich sind auf Unterstützung angewiesen. Altersarmut, speziell von Frauen, werde hierzulande unterschätzt. Eine der Erwartungen der Caritas-Präsidentin an die Regierung: eine Reform der Sozialhilfe statt Kürzungen. Auch im Pflegebereich müssten rasch die richtigen Schritte gesetzt werden, so Tödtling-Musenbichler. Sie wolle die „Bodenhaftung nicht verlieren“, hat sie zu Beginn ihres Amtsantritts gesagt – ist ihr das gelungen und welche Ideen hat die Caritas für ein sozial gerechtes Österreich? Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 30. November 2025, um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON stellen Doris Helmberger-Fleckl, „Die Furche“, und Hans Bürger, ORF.

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

