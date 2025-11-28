  • 28.11.2025, 12:47:32
  • /
  • OTS0108

Stadt Wien spart Kultur und Bildung kaputt: Amerlinghaus steht vor dem Aus!

Solidarität ist unsere Antwort

Wien (OTS) - 

Die Kürzung unserer Basisförderung um zwei Drittel durch die MA13, ist ein brutaler Angriff auf das Amerlinghaus und die freie Kulturszene. Diese Entscheidung gefährdet unsere Existenz, sowie zahlreiche Initiativen und Projekte.
Konkrete Auswirkungen:

  • Kulturzentrum muss schließen: Personalabbau, gestrichene Programme, geschlossene Räume
  • existenzielle Bedrohung: 70 Hausgruppen, Initiativen und Projekte verlieren ihre Infrastruktur
  • Kultur, die nicht auf Profit ausgerichtet ist, wird eliminiert. Was weg ist, ist weg.

Seit 50 Jahren ist das Amerlinghaus ein selbstverwalteter, zugänglicher Freiraum für soziale und kulturelle Projekte. In einer von Krisen geprägten Zeit sind Sozialeinrichtungen, Kunst und Kultur tragende Säulen der Gesellschaft.

Unsere Antwort

Das Amerlinghaus wird dieses Aushungern nicht kampflos hinnehmen. Die Solidarität unter den Initiativen ist stark: Wir werden kämpfen — laut, unbequem und solidarisch. Denn wer Räume zerstört, zerstört auch Netzwerke, Fürsorge und gemeinsame Zukunftsperspektiven. Das Amerlinghaus bleibt ein offener Ort des Widerstands.

Forderungen an die Stadt Wien

Macht Politik für die Menschen in der Stadt! Priorisiert soziale und kulturelle Infrastruktur, es ist eure Pflicht, diese zu schützen — finanziell, rechtlich und politisch.

Rückfragen & Kontakt

Kulturzentrum Amerlinghaus
Telefon: 015236475
E-Mail: info@amerlinghaus.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright