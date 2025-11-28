ORF-Regionalradios sammelten mit Musikwunschtag für LICHT INS DUNKEL wieder Spenden für Familien in Not und Menschen mit Behinderungen

Wien (OTS) -

Den ganzen Tag lang konnten sich gestern, am Donnerstag, dem 27. November 2025, wieder Hörerinnen und Hörer bei den ORF-Regionalradios online oder über das A1-Spendentelefon für eine Spende an LICHT INS DUNKEL ihre persönlichen Lieblingssongs wünschen. Insgesamt kam so im Rahmen des Musikwunschtages für LICHT INS DUNKEL ein zugesagter Spendenbetrag von 428.821,45 Euro zustande. Mit den gesammelten Beiträgen werden Hilfsprojekte in allen Bundesländern, Familien in Not und Menschen mit Behinderungen unterstützt.



Alle Informationen zur Spendensammelaktion unter lichtinsdunkel.ORF.at



Auf der Homepage lichtinsdunkel.ORF.at gibt es alle Facts zum Online- und SMS-Spenden nachzulesen. Darüber hinaus kann ganzjährig unter der kostenlosen A1-Spendentelefonnummer 0800 664 24 12 per Anruf oder SMS sowie auf Facebook unter ORFLichtinsDunkel gespendet werden. Alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten finden sich auch im ORF TELETEXT auf Seite 680.