  • 28.11.2025, 12:24:32
  • /
  • OTS0101

ORF-Regionalradios sammelten mit Musikwunschtag für LICHT INS DUNKEL wieder Spenden für Familien in Not und Menschen mit Behinderungen

Hörerinnen und Hörer konnten sich wieder ihre Lieblingssongs wünschen

Wien (OTS) - 

Den ganzen Tag lang konnten sich gestern, am Donnerstag, dem 27. November 2025, wieder Hörerinnen und Hörer bei den ORF-Regionalradios online oder über das A1-Spendentelefon für eine Spende an LICHT INS DUNKEL ihre persönlichen Lieblingssongs wünschen. Insgesamt kam so im Rahmen des Musikwunschtages für LICHT INS DUNKEL ein zugesagter Spendenbetrag von 428.821,45 Euro zustande. Mit den gesammelten Beiträgen werden Hilfsprojekte in allen Bundesländern, Familien in Not und Menschen mit Behinderungen unterstützt.

Alle Informationen zur Spendensammelaktion unter lichtinsdunkel.ORF.at

Auf der Homepage lichtinsdunkel.ORF.at gibt es alle Facts zum Online- und SMS-Spenden nachzulesen. Darüber hinaus kann ganzjährig unter der kostenlosen A1-Spendentelefonnummer 0800 664 24 12 per Anruf oder SMS sowie auf Facebook unter ORFLichtinsDunkel gespendet werden. Alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten finden sich auch im ORF TELETEXT auf Seite 680.

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright