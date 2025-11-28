Gery Seidl und Ina Müller zu Gast bei „Willkommen Österreich“

Wien (OTS) -

Auch im Marx Palast macht sich am 2. Dezember 2025 Adventstimmung breit: Kabarettist Gery Seidl ist in „DIE.NACHT“ bei „Willkommen Österreich“ (um 22.00 Uhr in ORF 1 und schon vorab auf ORF ON) zu Gast und spricht über seine weihnachtliche Kinokomödie „Aufputzt is’“, bevor die Sängerin und Moderatorin Ina Müller mit neuem Album „6.0“ Stermann und Grissemann beehrt. Zwischen Fußball, „Schifoan“, Phobien und Horrorvisionen blicken „Maschek“ um 23.00 Uhr auf das vergangene Monat zurück, bevor „Gute Nacht Österreich“ um 23.30 Uhr noch einmal auf dem Programm steht.

„DIE.NACHT“ am 2. Dezember im Überblick

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ (um 22.00 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON)

Mit Gery Seidl kommt nicht nur einer der beliebtesten österreichischen Kabarettisten in den Marx Palast, mit dem Weihnachtsfilm „Aufputzt is’“ (vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanziert) hat er auch eine Weihnachts-Chaoskomödie kreiert, die sich mit heimischen Klassikern wie „Single Bells“ messen kann. Basierend auf dem erfolgreichen, gleichnamigen Solokabarett stolpert Gery Seidl in seiner ersten Kinohauptrolle durch allerhand kleine und große Pannen rund um das Fest der Feste. Welche hochkarätige Besetzung das filmische Festtagschaos rund um den charismatischen Niederösterreicher ergänzt und ob er das Genre der Feiertagskomödie weiter ausbauen möchte, verrät Gery Seidl in der 660. „Willkommen Österreich“-Sendung.

Wenn die Musikerin und Moderatorin Ina Müller in den Marx Palast kommt, wird „DIE.NACHT“ zu „Inas Nacht“: Seit 2007 ist sie die Gastgeberin der wahrscheinlich schunkeligsten Late-Night-Show im deutschen Fernsehen. Dass sie auch als Musikerin höchst erfolgreich ist, hat Ina Müller längst bewiesen. Auf ihrem neuen Album „6.0“ besingt die 60-Jährige mit viel Humor die großen Themen des Lebens: Freundschaft, Liebe, Tod und ihren Staubsaugerroboter. Auch im launigen Talk unter Late-Night-Legenden sorgt die norddeutsche Entertainerin für beste Stimmung und wagt einen Ausblick auf das neue Lebensjahrzehnt.

Die Kinder der „Willkommen Österreich“-Kinderbackstube haben selbst noch kaum ein Jahrzehnt erlebt. Welche weihnachtlichen Süßspeisen von den Nachwuchs-Backprofis dort gezaubert werden, erfährt das Publikum in „DIE.NACHT“.

„Maschek“ (um 23.00 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON)

Auch in dieser Monatsrückschau von „Maschek“ sehen die beiden Synchron-Anarchos Peter Hörmanseder und Robert Stachel Szenen, die kein anderer sieht. So treibt diesmal Bundespräsident Van der Bellen das Nationalteam fast im Alleingang zur WM. Die ORF-Info-Stars sprechen offen über ihre Phobien und Horrorvisionen. Und dann reden Karl Habsburg-Lothringen, Jazz Gitti, Rainer Pariasek und Roman Rafreider aneinander vorbei, das „Soko Linz“-Team ermittelt mitten im ORF rund um einen spektakulären Raubüberfall, und nach Besuchen bei David Beckham und Donald Trump sind die beiden Sprachakrobaten dann Zeugen der wahren Entstehung der Austropophymne „Schifoan“.