Technologieentwicklung profitiert von der Erhöhung des österreichischen ESA-Beitrags

Graz (OTS) -

„ Wir freuen uns über die Erhöhung des österreichischen ESA-Beitrags von 260 auf 340 Millionen Euro. Gerade in Zeiten knapper Budgets ist das ein starkes Zeichen für Forschung und Entwicklung. Beides ist absolut notwendig für die Stärkung und die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft am Standort “, sagt JOANNEUM-RESEARCH-Geschäftsführer Heinz Mayer.

JOANNEUM RESEARCH arbeitet seit vielen Jahren mit der Europäischen Weltraumorganisation ESA zusammen und liefert neue Technologien für zum Beispiel Satellitenkommunikation oder Bildverarbeitungssoftware für Weltraumanwendungen um rund 3 Millionen Euro jährlich (2,8 Millionen Euro 2024). „ Der Weltraum ist heute weit mehr als ein Ort wissenschaftlicher Neugier oder geopolitischer Projekte. Er ist zu einem sicherheitspolitisch hochrelevanten Raum geworden. Anwendungen wie Satellitenkommunikation, Erdbeobachtung und Navigationssysteme sind zentrale Bestandteile kritischer Infrastrukturen – häufig in Form sogenannter Dual-Use-Technologien. Weltraumforschung leistet somit einen konkreten Beitrag zur technologischen Weiterentwicklung, wirtschaftlichen Resilienz und politischen Handlungsfähigkeit Europas und Österreichs “, so Heinz Mayer.

