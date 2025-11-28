  • 28.11.2025, 12:02:32
FPÖ – Krauss: Rot-pinke Abzocke bei Kindergartenkindern ist eine Schande

Stadt greift erneut Eltern in die Tasche

Wien (OTS) - 

Mit der geplanten Erhöhung des Essensbeitrags für Klein- und Kindergartenkinder von 85 auf 94 Euro ab 1. Jänner 2026 zeigt die rot-pinke Stadtregierung erneut, wie kalt sie die Sorgen der Wiener Familien lassen. Für FPÖ-Wien Klubobmann und Bildungssprecher Maximilian Krauss ist klar: „Diese Preissteigerung ist nichts anderes als eine weitere massive Abzocke zulasten der Eltern. Während viele Familien in Wien jeden Monat um ihre finanzielle Stabilität kämpfen, holt sich die Stadt erneut Geld bei denen, die es am wenigsten verkraften können. Diese Erhöhung ist ein Schlag ins Gesicht all jener Eltern, die ohnehin schon unter Rekordinflation und steigenden Wohnkosten leiden.“
Anstatt endlich für Entlastung zu sorgen, treibt die Stadtregierung die Belastung weiter nach oben und das ausgerechnet im sensibelsten Bereich der frühkindlichen Betreuung. Krauss fordert Bildungsstadträtin Emmerling auf, diese unsoziale Preistreiberei sofort zu stoppen und den Eltern in Wien endlich echte finanzielle Unterstützung zu bieten.

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: presse@fpoe-wien.at

