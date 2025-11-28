  • 28.11.2025, 11:44:02
BÖP weist auf prekäre Ausbildungssituation im Bereich Klinische Psychologie und Gesundheitspsychologie hin

Mangel an praktischen Ausbildungsplätzen gefährdet mittelfristig die psychosoziale Versorgung der Menschen in Österreich

Wien (OTS) - 

Der Berufsverband Österreichischer Psychologinnen und Psychologen (BÖP) weist einmal mehr auf die zunehmend prekäre Ausbildungssituation in der Klinischen Psychologie und Gesundheitspsychologie hin. Die aktuellen Rahmenbedingungen im praktischen Ausbildungsbereich reichen seit Jahren nicht aus, um den Bedarf an Ausbildungsplätzen zu decken. Diese haben direkte Folgen für den beruflichen Nachwuchs und bedrohen mittelfristig die psychosoziale Versorgung der Menschen in Österreich!

Aktuell führt der BÖP eine Online-Umfrage unter Ausbildungskandidat:innen der Klinischen Psychologie und Gesundheitspsychologie in ganz Österreich durch. Ein erstes Zwischenergebnis mit mehr als 200 Befragten zeichnet ein düsteres Bild:

  • 90,29 % der Befragten beurteilen die derzeitige Ausbildungssituation für angehende Klinischen Psycholog:innen und Gesundheitspsycholog:innen als schwierig bis sehr schwierig.
  • Die durchschnittliche Wartezeit auf eine praktische Ausbildungsstelle beträgt 5,4 Monate.
  • 34,7 % sahen sich aufgrund dieser Wartezeiten gezwungen, sich kurzfristig beim AMS zu melden.

Für den BÖP ist klar: Eine qualitativ hochwertige klinisch-psychologische und gesundheitspsychologische Versorgung kann es nur geben, wenn auch ausreichend Nachwuchs ausgebildet wird. Die praktische Fachausbildung ist in den letzten Jahren allerdings für viele zu einem fast unüberwindbaren Flaschenhals geworden.

Die Schaffung neuer Ausbildungsplätze kann nur gemeinsam mit allen wichtigen Playern wie Landeskrankenanstalten, Gesundheitseinrichtungen und Politik umgesetzt werden. Der BÖP hat bereits Lösungsvorschläge erarbeitet und appelliert an einen dringend nötigen und raschen Schulterschluss aller Entscheidungsträger:innen.

Für eine gesicherte psychosoziale Versorgung der Menschen in Österreich!

Rückfragen & Kontakt

Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP)
Telefon: +43 (0) 1 407 26 71-0
E-Mail: presse@boep.at
Website: https://www.boep.or.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PSY

