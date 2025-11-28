- 28.11.2025, 11:43:02
Aviso: Schumann zur Weiterentwicklung des „Disability History Project“
Pressekonferenz zum Tag der Menschen mit Behinderungen, Mittwoch, 03.12.2025, 8:30 Uhr
Das „Disability History Project“ hat zum Ziel, Wissens- und Sammlungslücken zu schließen und Erfahrungen sowie politisches Engagement von Menschen mit Behinderungen sichtbar zu machen. Seit 2024 wurden über 400 Objekte gesammelt. Die neuen Bestände verankern Disability History dauerhaft in den österreichischen Bundessammlungen und schaffen eine Grundlage für künftige Ausstellungs- und Vermittlungsprojekte des Hauses der Geschichte Österreich.
Anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen laden wir Sie am 03.12.2025 um 8:30 Uhr zu einer Pressekonferenz ein.
Teilnehmer:innen der Pressekonferenz:
- Korinna Schumann, Sozialministerin
- Monika Sommer, Gründungsdirektorin des hdgö
- Franz Groschan, KOBV-Präsident
- Elisabeth Magdlener, Kulturwissenschaftlerin
Im Rahmen der Pressekonferenz werden die bisherigen Erfolge, der aktuellen Stand und die Zukunft des Projekts präsentiert.
Datum: Mittwoch, 03.12.2025
Uhrzeit: 8:30 Uhr
Ort: Haus der Geschichte Österreich
Im Mezzanin der Neuen Hofburg
Heldenplatz, 1010 Wien
Um Anmeldung unter presse@hdgoe.at wird gebeten.
Gerne kann dafür auch dieser Link verwendet werden: https://hdgoe.eyepinnews.com/ygWXrsx
