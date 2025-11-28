AVISO – 02.12.25: Samariterbund Wien und Promis starten gemeinsam Weihnachtskampagne

Wien (OTS) -

Der Samariterbund Wien startet am Giving Tuesday, 02. Dezember, um 11:30 Uhr mit Unterstützung des Museumsquartiers (MQ) seine vorweihnachtliche Spendenkampagne zugunsten des Samariter Suppentopfes. Gemeinsam mit den beiden Musikern Roman Gregory und Georgij Makazaria sowie Kabarettist Hosea Ratschiller nehmen Susanne Drapalik, Präsidentin des Samariterbundes Wien, und Geschäftsführer Oliver Löhlein Geld- und Sachspenden (z. B. originalverpackte Einheiten Öl, Reis, Nudeln oder Mehl) für armutsbetroffene Menschen entgegen.

Der Samariter Suppentopf versorgt Kund:innen der Sozialmärkte des Samariterbundes Wien fünf Mal pro Woche mit zwei hochwertigen Hauptspeisen – kostenlos, niederschwellig und mit Raum für Begegnung. Seit Projektstart wurden rund 230.000 Essensportionen ausgegeben. Angesichts stark gestiegener Lebensmittelpreise und anhaltender Teuerung rechnet der Samariterbund mit weiter wachsendem Bedarf.



Zeit: 02. Dezember 2025, 11.30 Uhr

Ort: Neben dem Platz der Menschenrechte (MQ)



Teilnehmer:innen:

Roman Gregory , Musiker und Kabarettist

Georgij Makazaria , Sänger/Dienstag Nacht Kapelle

Hosea Ratschiller , Kabarettist und Entertainer

Dr. Susanne Drapalik , Präsidentin Samariterbund Wien

Oliver Löhlein, Geschäftsführer Samariterbund Wien



Für Foto- & Drehmöglichkeiten ist gesorgt.

Prominente Unterstützer bei Spendenannahme und als Interviewpartner

Übergabe von Sach- und Geldspenden

Punsch-Ausschank aus dem Foodtruck des Samariterbundes als Dank an Geber:innen



Weitere Informationen unter https://samariterwien.at/giving-tuesday/



Spendenmöglichkeiten für den Samariter Suppentopf:

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

Landesverband Wien

IBAN: AT65 2011 1287 6984 9600

Kennwort: Samariter Suppentopf