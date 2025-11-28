- 28.11.2025, 11:42:02
- /
- OTS0086
AVISO – 02.12.25: Samariterbund Wien und Promis starten gemeinsam Weihnachtskampagne
Zugunsten des Samariter Suppentopfes neben dem Platz der Menschenrechte: Spendensammlung mit Punschausschank – Wien bleibt solidarisch
Der Samariterbund Wien startet am Giving Tuesday, 02. Dezember, um 11:30 Uhr mit Unterstützung des Museumsquartiers (MQ) seine vorweihnachtliche Spendenkampagne zugunsten des Samariter Suppentopfes. Gemeinsam mit den beiden Musikern Roman Gregory und Georgij Makazaria sowie Kabarettist Hosea Ratschiller nehmen Susanne Drapalik, Präsidentin des Samariterbundes Wien, und Geschäftsführer Oliver Löhlein Geld- und Sachspenden (z. B. originalverpackte Einheiten Öl, Reis, Nudeln oder Mehl) für armutsbetroffene Menschen entgegen.
Der Samariter Suppentopf versorgt Kund:innen der Sozialmärkte des Samariterbundes Wien fünf Mal pro Woche mit zwei hochwertigen Hauptspeisen – kostenlos, niederschwellig und mit Raum für Begegnung. Seit Projektstart wurden rund 230.000 Essensportionen ausgegeben. Angesichts stark gestiegener Lebensmittelpreise und anhaltender Teuerung rechnet der Samariterbund mit weiter wachsendem Bedarf.
Zeit: 02. Dezember 2025, 11.30 Uhr
Ort: Neben dem Platz der Menschenrechte (MQ)
Teilnehmer:innen:
Roman Gregory, Musiker und Kabarettist
Georgij Makazaria, Sänger/Dienstag Nacht Kapelle
Hosea Ratschiller, Kabarettist und Entertainer
Dr. Susanne Drapalik, Präsidentin Samariterbund Wien
Oliver Löhlein, Geschäftsführer Samariterbund Wien
Für Foto- & Drehmöglichkeiten ist gesorgt.
Prominente Unterstützer bei Spendenannahme und als Interviewpartner
Übergabe von Sach- und Geldspenden
Punsch-Ausschank aus dem Foodtruck des Samariterbundes als Dank an Geber:innen
Weitere Informationen unter https://samariterwien.at/giving-tuesday/
Spendenmöglichkeiten für den Samariter Suppentopf:
Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs
Landesverband Wien
IBAN: AT65 2011 1287 6984 9600
Kennwort: Samariter Suppentopf
Rückfragen & Kontakt
Arbeiter-Samariter-Bund LV Wien
Michael Brommer
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Mobil +43 (0)664 88 24 37 58
E-Mail michael.brommer@samariterbund.net
www.samariterwien.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ARB