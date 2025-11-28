  • 28.11.2025, 11:42:02
AVISO – 02.12.25: Samariterbund Wien und Promis starten gemeinsam Weihnachtskampagne

Zugunsten des Samariter Suppentopfes neben dem Platz der Menschenrechte: Spendensammlung mit Punschausschank – Wien bleibt solidarisch

Wien (OTS) - 

Der Samariterbund Wien startet am Giving Tuesday, 02. Dezember, um 11:30 Uhr mit Unterstützung des Museumsquartiers (MQ) seine vorweihnachtliche Spendenkampagne zugunsten des Samariter Suppentopfes. Gemeinsam mit den beiden Musikern Roman Gregory und Georgij Makazaria sowie Kabarettist Hosea Ratschiller nehmen Susanne Drapalik, Präsidentin des Samariterbundes Wien, und Geschäftsführer Oliver Löhlein Geld- und Sachspenden (z. B. originalverpackte Einheiten Öl, Reis, Nudeln oder Mehl) für armutsbetroffene Menschen entgegen.

Der Samariter Suppentopf versorgt Kund:innen der Sozialmärkte des Samariterbundes Wien fünf Mal pro Woche mit zwei hochwertigen Hauptspeisen – kostenlos, niederschwellig und mit Raum für Begegnung. Seit Projektstart wurden rund 230.000 Essensportionen ausgegeben. Angesichts stark gestiegener Lebensmittelpreise und anhaltender Teuerung rechnet der Samariterbund mit weiter wachsendem Bedarf.

Zeit: 02. Dezember 2025, 11.30 Uhr
Ort: Neben dem Platz der Menschenrechte (MQ)

Teilnehmer:innen:

  • Roman Gregory, Musiker und Kabarettist

  • Georgij Makazaria, Sänger/Dienstag Nacht Kapelle

  • Hosea Ratschiller, Kabarettist und Entertainer

  • Dr. Susanne Drapalik, Präsidentin Samariterbund Wien

  • Oliver Löhlein, Geschäftsführer Samariterbund Wien

Für Foto- & Drehmöglichkeiten ist gesorgt.

  • Prominente Unterstützer bei Spendenannahme und als Interviewpartner

  • Übergabe von Sach- und Geldspenden

  • Punsch-Ausschank aus dem Foodtruck des Samariterbundes als Dank an Geber:innen

Weitere Informationen unter https://samariterwien.at/giving-tuesday/


Spendenmöglichkeiten für den Samariter Suppentopf:
Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs
Landesverband Wien
IBAN: AT65 2011 1287 6984 9600
Kennwort: Samariter Suppentopf

Rückfragen & Kontakt

Arbeiter-Samariter-Bund LV Wien
Michael Brommer
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Mobil +43 (0)664 88 24 37 58
E-Mail michael.brommer@samariterbund.net
www.samariterwien.at

