Sun Contracting-Betroffene/Green Finance Group - neue Sammelaktion des VSV

Wien (OTS) -

Die Sun Contracting Gruppe hat sich jahrelang als erfolgreicher nachhaltiger Solarenergieanbieter präsentiert und dabei zu einem erheblichen Teil über Gelder von Privatanlegern finanziert.

Nun steht das Netzwerk vor dem Aus: die meisten Tochtergesellschaften sind insolvent, gegen rund 20 Beschuldigte wird in mehreren Ländern wegen Betrugs-, Untreue- und Bilanzfälschungsverdachts ermittelt – und Anlegern droht der Totalverlust.

Der Verbraucherschutzverein (VSV) startet daher eine Sammelaktion, um Betroffene zu unterstützen, ihre Ansprüche zu sammeln und ihre Positionen im Insolvenzverfahren zu sichern.

„ Noch ist die Lage Großteils unklar, die Anleger sind verunsichert und fühlen sich allein gelassen “, erklärt VSV-Obfrau Daniela Holzinger. „ Aber gemeinsam sind die Betroffenen stärker. Unsere Sammelaktion bündelt Interessen, schafft Transparenz und erhöht so die Chancen der Anleger. “

Gefährdet sind vor allem Privatanleger, die über nachrangige Darlehen und Anleihen in die Sun Contracting Gruppe investiert haben. Ihnen wurden attraktive Erträge bei geringem Risiko versprochen – nun sollen sie in der Insolvenz nach allen anderen Insolvenzgläubigern bedient werden und blicken auf den kompletten Verlust ihrer Investments. Aber auch alle anderen Sun Contracting-Anleger müssen mit massiven Einbußen rechnen.

Nachrangdarlehensverträge wurden auch über Green Finance vertrieben.

Die Teilnahme an der Sammelaktion steht allen betroffenen der Sun Contracting- & Green Finance-Anlegern offen. Die Sun Contracting Gruppe ist eng mit der Green Finance Gruppe verflochten und daher wurden auch Nachrangdarlehensverträge über Green Finance vertrieben.

Der VSV unterstützt gemeinsam mit dem Vertrauensanwalt Dr. Maximilian Maier* betroffene Anleger bei der Durchsetzung und Prüfung ihrer grenzüberschreitenden Rechtsansprüche.

Je nach individueller Situation unterstützt der VSV bei der Forderungsanmeldung im Insolvenzverfahren, Privatbeteiligtenanschlüsse bei der WKStA oder allfälligen Gerichtsverfahren.

" Bei Insolvenzfällen wie der Sun Contracting Gruppe kommt es darauf an, schnell zu handeln und die rechtliche Situation sorgfältig zu prüfen, um finanzielle Ansprüche zu sichern. Die grenzüberschreitende Dimension in das Fürstentum Liechtenstein erfordert dabei besondere Expertise “, erklärt Dr. Maximilian Maier.

*mit Anwaltszulassungen in Österreich, Liechtenstein & der Schweiz [ex RL 98/5/EG]

Die Anmeldung ist ab sofort über die Website des Verbraucherschutzvereins möglich:

https://www.verbraucherschutzverein.eu/sun_contracting/