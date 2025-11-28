BMIMI: Österreicherin wird erste Präsidentin in zentralem Steuerungsgremium von EUROCONTROL

Wien (OTS) -

Die Leiterin der Gruppe Luft in der Österreichischen Zivilluftfahrtbehörde im Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI), Karin Puleo-Leodolter, wurde zur Präsidentin des Provisional Council der Europäischen Organisation zur Sicherung der Luftfahrt (EUROCONTROL) gewählt. Ein historischer Schritt: Zum ersten Mal seit dem österreichischen Beitritt zu EUROCONTROL im Jahr 1993 übernimmt Österreich die Führung dieses zentralen Leitungsorgans – und erstmals in seiner Geschichte wird der Provisional Council von einer Frau geleitet.

Mit dieser Wahl stärkt Österreich seine Position innerhalb der europäischen Luftverkehrsorganisation und gewinnt zusätzliche Mitgestaltungsmöglichkeiten bei strategischen Weichenstellungen. Zugleich unterstreicht die erstmalige weibliche Präsidentschaft die wachsende Bedeutung von Diversität in internationalen Entscheidungsstrukturen.

Bundesminister Peter Hanke gratuliert der neuen Präsidentin: „Diese Wahl ist eine besondere Auszeichnung für die österreichische Luftfahrtverwaltung. Österreich zeigt damit eindrucksvoll, dass wir auf europäischer Ebene mitgestalten und Verantwortung übernehmen. Ich gratuliere der neuen Präsidentin herzlich zu diesem großen Erfolg!“

Der Provisional Council ist eines der wichtigsten Leitungsorgane von EUROCONTROL. Er überwacht politische Grundsatzentscheidungen, ist verantwortlich für die Umsetzung der von der Ständigen Kommission festgelegten allgemeinen Ausrichtung von EUROCONTROL und bereitet die Beschlüsse der 41 Mitgliedstaaten vor.

Die neue Präsidentin übernimmt ihr Amt in einer Phase entscheidender Weichenstellungen für den europäischen Luftverkehr – insbesondere hinsichtlich Sicherheit, Effizienz, Digitalisierung und ökologischer Nachhaltigkeit. Zentrale Zukunftsthemen für EUROCONTROL sind unter anderem die Dekarbonisierung des Luftverkehrs und die Widerstandsfähigkeit des Systems in Krisensituationen.

Fotos stehen auf der Website des BMIMI zum Download bereit: Österreicherin wird erste Präsidentin in zentralem Steuerungsgremium von Eurocontrol