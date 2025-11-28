- 28.11.2025, 11:28:02
SOS-Kinderdorf-Geschäftsführerin Annemarie Schlack im Ö1-„Journal zu Gast“ am 29.11.
Annemarie Schlack, Geschäftsführerin von SOS-Kinderdorf, ist am Samstag, den 29. November bei Christine Thönicke-Frenkenberger „Im Journal zu Gast“ im „Mittagsjournal“ ab 12.00 Uhr auf Österreich 1.
