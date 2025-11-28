„Das Gespräch“ zum Thema „Kann man mit Putin Frieden schließen?“

Wien (OTS) -

Die Ukrainer:innen sehnen sich nach Frieden und auch hier bei uns wünschen sich viele ein baldiges Ende des Krieges. Welchen Preis sind wir bereit dafür zu zahlen, oder versteht Putin nur militärische Härte? Was steht dabei für uns auf dem Spiel, und wie lange ist die Bevölkerung noch bereit, den Krieg in der Ukraine und seine Folgen mitzutragen? Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 30. November 2025, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit:

Thomas Greminger

Friedensverhandler Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik

Berthold Sandtner

Militäranalyst Bundesheer

Alexandra Föderl-Schmid

„Süddeutsche Zeitung“

Gerhard Mangott

Russlandexperte Uni Innsbruck