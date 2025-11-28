  • 28.11.2025, 11:24:02
  • /
  • OTS0082

„Das Gespräch“ zum Thema „Kann man mit Putin Frieden schließen?“

Am 30. November um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit Greminger, Sandtner, Föderl-Schmid und Mangott

Wien (OTS) - 

Die Ukrainer:innen sehnen sich nach Frieden und auch hier bei uns wünschen sich viele ein baldiges Ende des Krieges. Welchen Preis sind wir bereit dafür zu zahlen, oder versteht Putin nur militärische Härte? Was steht dabei für uns auf dem Spiel, und wie lange ist die Bevölkerung noch bereit, den Krieg in der Ukraine und seine Folgen mitzutragen? Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 30. November 2025, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit:

Thomas Greminger
Friedensverhandler Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik

Berthold Sandtner
Militäranalyst Bundesheer

Alexandra Föderl-Schmid
„Süddeutsche Zeitung“

Gerhard Mangott
Russlandexperte Uni Innsbruck

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

