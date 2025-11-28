„4 Palmes of Excellence“ für MCI

Innsbruck (OTS) -

Erfreuliche Nachrichten gibt es einmal mehr am MCI zu vermelden: Soeben wurde MCI | Die Unternehmerische Hochschule® im weltweiten Eduniversal-Ranking 2025 mit „4 Palmes of Excellence“ ausgezeichnet.

MCI zählt damit zu den „Top Business Schools with significant international influence“. Die prestigeträchtige Auszeichnung wurde im Rahmen der Eduniversal World Convention in Indore, Indien, verliehen, die Entscheidungsträger:innen führender Hochschulen aus aller Welt vernetzt.

Das weltweite Eduniversal-Ranking basiert auf quantitativen und qualitativen Faktoren sowie auf der Bewertung von Rektor:innen und Dekan:innen führender Business Schools auf allen Kontinenten. Besondere Berücksichtigung finden Kriterien wie Reputation, Internationalisierung, globale Vernetzung, anerkannte Akkreditierungen, Attraktivität und Karriereperspektiven für Studierende.

Brigitte Auer, Leitung Qualitätsmanagement am MCI, zeigt sich erfreut: „Die Zuerkennung von ‚4 Palmes of Excellence‘ markiert einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung unserer Hochschule und bestätigt die intensive Arbeit und konsequenten Bemühungen unserer Mitarbeitenden und Partner, die maßgeblich zu dieser bemerkenswerten Leistungsbilanz unserer Hochschule beitragen.“

„Die Verleihung von ‚4 Palmes of Excellence‘ bildet einen eindrucksvollen Beleg für unser jahrelanges Engagement in Richtung akademischer Exzellenz. Die Auszeichnung reicht weit über die Region hinaus und bestätigt nicht nur die internationale Sichtbarkeit des MCI, sondern stärkt zugleich Innsbruck, Tirol und Österreich als attraktiven Bildungs-, Forschungs-, Innovations- und Wirtschaftsstandort“, betont MCI Rektor Andreas Altmann.

Susanne Lichtmannegger, Associate Dean International Relations am MCI, hat für das MCI die Auszeichnung entgegengenommen: „Für unsere 3.600 Studierenden aus 72 Nationen ist diese Auszeichnung ein starkes Signal: Ein Studium am MCI bietet weltweite Möglichkeiten, höchste akademische Qualität und den Zugang zu einem globalen Netzwerk, das mittlerweile über 300 Partnerhochschulen umfasst. Von dieser Kompetenz und Vernetztheit profitieren in besonderer Weise unsere Studierenden und nicht zuletzt auch ihre arbeitgebenden Unternehmen.“

Tirol Landeshauptmann Anton Mattle gratuliert recht herzlich zum beeindruckenden Ranking: „Am Hochschulstandort Tirol werden Spitzenleistungen erbracht, wertvolles Wissen weitergegeben und Studierende in ihren Talenten gestärkt. Das MCI beweist mit ‚4 Palmes of Excellence‘ einmal mehr, dass in Tirol höchste akademische Qualität geboten wird. Dafür darf ich den MCI-Verantwortlichen, dem Hochschulkollegium und den Studierenden herzlich gratulieren – sie zeigen, was eine Hochschule ausmacht: Neugierde, Entdeckertum und Wissenstransfer.“

Oswald Wolkenstein, Vorsitzender des MCI Aufsichtsrats, ergänzt: „Dem Team gelingt es trotz beengter infrastruktureller Rahmenbedingungen den Blick nach vorne nicht zu verlieren. Der Industrie- und Wirtschaftsstandort Tirol verfügt mit der Unternehmerischen Hochschule® über einen internationalen Motor für Forschung, Bildung & Innovation und ein international strahlendes Aushängeschild, um den man unser Land beneidet. Ich gratuliere herzlich!“

Über Eduniversal

Eduniversal ist eine globale Ranking- und Ratingagentur mit Hauptsitz in Paris und weltweiten Mitgliedern sowie Aktivitäten. Sie ist spezialisiert auf die Bewertung von Hochschulen und Studiengängen und unterstützt angehende Studierende bei der Wahl ihrer Studienrichtung. Freiwillige Überprüfungen im jährlichen Eduniversal-Ranking leisten einen wichtigen Beitrag zur akademischen Qualitätssicherung und sind umso erfreulicher, wenn sie mit prestigeträchtigen „Palmes of Excellence“ ausgezeichnet werden.