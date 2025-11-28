Bücherei des Jahres 2026 stammt aus Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Die Servicestelle für öffentliche Bibliotheken des Landes Niederösterreich, „Treffpunkt Bibliothek“, gratuliert der ausgezeichneten erlesenen Bücherei Pottendorf sehr herzlich zum Gewinn des bundesweiten Preises Bücherei des Jahres 2026. Die Auszeichnung würdigt jährlich fünf Einrichtungen aus ganz Österreich, die durch besondere Professionalität, ein zeitgemäßes Medienangebot, innovative Services und hohes gesellschaftliches Engagement überzeugen. Das damit verbundene Gütesiegel stärkt die öffentliche Wahrnehmung der prämierten Bibliotheken und unterstreicht ihre Rolle als wichtige Orte des Lernens und Austauschs. Der Preis wird vom Büchereiverband Österreichs (BVÖ) vergeben; jede der ausgezeichneten Büchereien erhält ein Preisgeld in Höhe von zehntausend Euro.

Der für Bibliotheken zuständige NÖ-Landesrat Anton Kasser gratuliert mit den Worten: „Die erlesene Bücherei Pottendorf zeigt eindrucksvoll, wie lebendig und wertvoll ein öffentlicher Ort des Wissens sein kann. Ihr Einsatz für Bildung und Kultur erfüllt die Bedürfnisse der Menschen vor Ort, stärkt die Region und setzt ein klares Zeichen für die Bedeutung moderner Bibliotheksarbeit.“

Die Servicestelle Treffpunkt Bibliothek ist stolz auf die öffentlichen Bibliotheken des Landes, die derart qualitätsvolle Arbeit leisten und das kulturelle Leben in Niederösterreich nachhaltig prägen. Das Land Niederösterreich verlieh der erlesenen Bücherei Pottendorf bereits 2024 den Niederösterreichischen Bibliotheken Award und freut sich, dass die Bücherei auch bundesweit punkten konnte. Bereits 2025 wurde mit der Stadtbücherei Retz eine niederösterreichische Bibliothek mit der Auszeichnung Bücherei des Jahres prämiert.

Weitere Informationen: Treffpunkt Bibliothek – Service des Landes NÖ für Bibliotheken, Mag. Kerstin Mayer, 02742/9005-17993 oder kerstin.mayer@treffpunkt-bibliothek.at, www.treffpunkt-bibliothek.at/presse