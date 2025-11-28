  • 28.11.2025, 10:44:02
U17-Weltmeisterschaft: Bis zu 1,2 Millionen Fans sahen Finale Österreich – Portugal im ORF

Meistgesehenes Fußballmatch im Vorabend seit WM-Finale 22

Wien (OTS) - 

Das U17-Team des ÖFB schreibt als Vizeweltmeister die heimische Fußballgeschichte neu und das mit Rekordzahlen: Bis zu 1,248 Millionen Fans sahen gestern, am 27. November 2025, im Vorabend live in ORF 1 das Finale gegen Portugal, im Schnitt waren in der zweiten Halbzeit 1,078 Millionen bei 50 Prozent Marktanteil (65 bzw. 74 Prozent MA in den jungen Zielgruppen) mit dabei. Damit war das U17-WM-Finale nicht nur das meistgesehene Spiel einer Nachwuchsmannschaft in der ORF-Historie, sondern auch das meistgesehene Fußballmatch im ORF-Vorabend seit 2022, damals erreichte das WM-Finale Argentinien – Frankreich am 18. Dezember bis zu 1,5 Millionen Fans.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann gratuliert: „Die U17-Burschen des ÖFB haben ein Stück österreichische Sportgeschichte geschrieben und kehren als Vizeweltmeister zurück. Dazu gratuliere ich im Namen des ORF herzlich und freue mich, dass wir diesen Weg ein Stück weit begleiten durften. Bis zu 1,2 Millionen Fans via ORF 1 sind ein echtes Ausrufezeichen für Österreichs Fußball und hoffentlich ein gutes Omen für das Nationalteam bei der WM 26 im ORF.“

Auch die ORF-Video-Streams (Spiel, Vor- und Nachberichterstattung) fanden großes Interesse: Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) erzielten die Live-Streams und Videos-on-Demand bisher österreichweit insgesamt 352.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 945.000 Bruttoviews (Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von 12,7 Millionen Minuten. Der Live-Stream der zweiten Halbzeit des Spiels erzielte eine Durchschnittsreichweite von 109.000 und ist damit der bisher stärkste ORF-Live-Stream des heurigen Jahres.

