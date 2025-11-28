REMINDER: AVISO - Gedenkveranstaltung anlässlich der Beisetzung von Opfern des Spiegelgrundes

Wien (OTS) -

Vizekanzler Andreas Babler und Innenminister Gerhard Karner laden zur Gedenkveranstaltung anlässlich der Beisetzung von Opfern des Spiegelgrundes am 1. Dezember 2025 ein.

Wann: 1. Dezember 2025, 9:30 Uhr

Wo: Gruppe 40 am Wiener Zentralfriedhof, 1110 Wien

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/46evnse4

