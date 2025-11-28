- 28.11.2025, 10:39:02
- /
- OTS0072
REMINDER: AVISO - Gedenkveranstaltung anlässlich der Beisetzung von Opfern des Spiegelgrundes
Gedenkveranstaltung für die Opfer vom Spiegelgrund mit Vizekanzler Babler und Innenminister Karner, 1. Dezember 2025, Wiener Zentralfriedhof
Vizekanzler Andreas Babler und Innenminister Gerhard Karner laden zur Gedenkveranstaltung anlässlich der Beisetzung von Opfern des Spiegelgrundes am 1. Dezember 2025 ein.
Wann: 1. Dezember 2025, 9:30 Uhr
Wo: Gruppe 40 am Wiener Zentralfriedhof, 1110 Wien
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.
Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/46evnse4
AVISO - Gedenkveranstaltung anlässlich der Beisetzung von Opfern des Spiegelgrundes
Datum: 01.12.2025, 09:30 Uhr
Ort: Gruppe 40 am Wiener Zentralfriedhof, 1110 Wien
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
markus.haindl@bmi.gv.at
https://www.bmi.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NIN