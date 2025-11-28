„Alle meine Freunde“: Taxi 40100 und Rapper Jugo Ürdens laden zum exklusiven Gratis-Konzert in den PRST Club

Wien (OTS) -

Jugo Ürdens steht für Jogginganzug-Ästhetik und Ostblock-Romantik. Mit Songs wie „Benzin“, „Yugo“ oder „Alle meine Freunde“ hat er nicht nur YouTube-Hits gelandet, sondern eine ganze Generation an Fans geprägt, die seine ironisch-ernsten Texte feiern. Seine Live-Shows sind dafür bekannt, dass sie zu intensiven, energiegeladenen Abenden werden, bei denen niemand lange stillsteht. Die Vermittlungszentrale Taxi 40100 und der Wiener Kult-Rapper laden nun zu einem einmaligen, kostenlosen Live-Konzert, das es in dieser Form noch nie gegeben hat! Der Eintritt ist frei – doch nur für jene, die ein gültiges, personalisiertes Ticket ergattern können.

Exklusiv & kostenlos: Zugang nur über den Taxi 40100 Newsletter

Die Tickets für dieses exklusive Konzert am 4. Dezember im PRST Club werden ausschließlich über den Taxi 40100 Newsletter vergeben. Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt durch die Newsletteranmeldung unter https://mailchi.mp/8b0646be7974/taxi40100-pres-jugo-uerdens. Schnell sein, die Tickets sind streng limitiert! Nur wer im Anschluss an die Anmeldung ein personalisiertes Ticket erhält, kann tatsächlich am Event teilnehmen.

Ein Abend für die Community

Jugo Ürdens wird um 18.30 Uhr und um 20.30 Uhr seine bekannten, aber auch vier neue Songs performen. Dazwischen sorgt ein DJ-Set für Stimmung. Das Konzert im PRST Club ist mehr als nur ein gewöhnlicher Gig: Es ist ein Dankeschön an die Community. Taxi 40100 und Jugo Ürdens bringen ihre Fans für diesen besonderen Abend zusammen – nah, direkt und ohne Eintrittspreis, aber exklusiv limitiert. Die Atmosphäre des PRST Clubs, kombiniert mit Jugos Performance, verspricht ein Event, das man so schnell nicht vergisst.

Datum: 04.12.2025, 19:30 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: PRST Club Wien

URL: https://mailchi.mp/8b0646be7974/taxi40100-pres-jugo-uerdens