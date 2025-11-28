  • 28.11.2025, 10:20:32
Zierfuß/Keri: SPÖ-Neos-Kostenlawine setzt sich fort – Essensbeitrag wird in städtischen Kindergärten um über 10 % erhöht

Wiener Volkspartei kritisiert massive Mehrbelastung für Familien - Stadt macht nicht einmal vor dem Essen von Kleinkindern Halt

Wien (OTS) - 

Neos-Bildungsstadträtin Bettina Emmerling plant eine massive Erhöhung des Essensbeitrags in städtischen Kindergärten. Laut einem Akt der MA 10, der kommende Woche im Bildungsausschuss beschlossen werden soll, soll der Beitrag ab 1. Jänner 2026 für Klein- und Kindergartenkinder von 84,85 Euro auf 94 Euro steigen. Das entspricht einer Erhöhung von über 10 Prozent – und damit deutlich über der aktuellen Inflationsrate.

„Eine Anhebung des Essensbeitrags um über 10 Prozent ist in Zeiten wie diesen vollkommen unvertretbar. Nach all den rot-pinken Gebührenerhöhungen und der höchst problematischen Leistungssteuer belastet die Stadt Wien erneut Familien – und macht nicht einmal vor dem Essen von Kleinkindern Halt“, so Klubobmann Bildungssprecher Harald Zierfuß.

Begründet wird der Schritt mit dem Verbraucherpreisindex der Statistik Austria, gestiegenem Aufwand bei der Qualitätssicherung sowie angeblich erhöhtem hygienischem Aufwand.

Die Familiensprecherin der Wiener Volkspartei Gemeinderätin Sabine Keri kritisiert den Vorschlag gleichermaßen scharf: „Anstatt Familien zu stärken, greift die Stadt ihnen in die Tasche. So wird Wien sicher nicht zur kinderfreundlichsten Stadt der Welt. Die Argumentation mit angeblichem hygienischem Mehraufwand ist massiv an den Haaren herbeigezogen. Wir werden entschieden gegen diese zusätzliche Belastung für die Wiener Familien kämpfen.“

