Mit Elternberatung (werdende) Eltern stärken

Seit 2023 bietet aktion leben Elternberatung nach dem Eltern-Kind-Pass an. Ziel dieses freiwilligen und kostenlosen Angebotes ist, werdende Eltern über sozialrechtliche Wahlmöglichkeiten im Zuge des Eltern-Werdens zu informieren. „Werdende Eltern können sich in der Elternberatung frühzeitig über die Aufteilung der Care-Arbeit austauschen auf der Basis von haltbaren Informationen. Das ist wichtig, um nicht ungewollt in eine Rollenverteilung zu rutschen, die keiner der beiden Elternteile will“ , sagt Kronthaler.

Care-Arbeit teilen – ein Gewinn für beide Elternteile und die Kinder

„Bindung entsteht im Alltag durch die vielen Handlungen der Fürsorge, die ein kleines Kind braucht. Das ist den Männern heute sehr bewusst. Sie wollen daher auch gern mehr Zeit mit den Kindern verbringen. Umgekehrt wollen Frauen ihren Beruf nicht mehr hintanstellen“, betont Kronthaler. „Gerade beim ersten Kind spricht man noch immer vom Retraditionalisierungsschub. Männer rutschen in die Rolle des Ernährers. Frauen bleiben mit den Kindern zu Hause. Das ist aber kein Modell, das gut ausgebildete Menschen anstreben“, beobachtet Kronthaler.

Pensionssplitting – zu wenig bekannt

Wenig Wissen gibt es, so die Erfahrung von aktion leben, über das freiwillige Pensionssplitting. aktion leben gibt im Rahmen der Elternberatung werdenden Eltern Informationen dazu weiter. „Über Geld sollte man reden – auch in einer Partnerschaft. Das Übertragen eines Teils der Pensionsgutschrift von dem Elternteil, der mehr Erwerbseinkommen hat, zu dem Elternteil, der wenig oder kein Erwerbseinkommen hat, ist eine weitere Möglichkeit des Ausgleichs. Im Rahmen der Elternberatung wird das Modell des freiwilligen Pensionssplittings erklärt. Dann können Eltern das in Ruhe gemeinsam erörtern” , erläutert Kronthaler.

Mehr Werbung für Elternberatung nötig

Freiwillige Elternberatung ist noch kein offizieller Teil des Eltern-Kind-Passes. Es ist ein Pilotprojekt. Daher ist auch nicht gesichert, dass werdende Eltern von dem Angebot erfahren. „Wir erleben, dass Eltern sehr dankbar sind, wenn sie die Elternberatung gefunden haben. Es hilft ihnen wirklich. Aber es wissen wenige Menschen, dass es das Angebot gibt. Daher hoffen wir, dass die Elternberatung rasch ins Regelangebot aufgenommen wird“ , schließt Kronthaler.

Elternberatung bei aktion leben

Telefonisch, per Video-Telefonie oder persönlich – das Angebot ist kostenlos und freiwillig für schwangere Frauen, werdende Väter und Paare. Wir bitten um Terminvereinbarung: 01/512 52 21, www.aktionleben.at