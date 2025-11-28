DAS NEUE UNIVERSUM 121: Jetzt im Buchhandel!

München (OTS) -

Rechtzeitig für ein sattes Upgrade des weihnachtlichen Gabentisches geht dieses Jahr die beliebte Jugendbuchreihe DAS NEUE UNIVERSUM wieder neu an den Start - mit ihrem auch diesmal wieder prall gefüllten Band 121.

Allen von 16 bis 160, die mehr von dem wissen wollen, was eigentlich jeder wissen muss und was trotzdem mal wieder viele verpassten - bietet das aus keinem Bücherschrank wegzudenkende Highlight moderner Medienlandschaft wieder Erstaunliches, Abenteuerliches und Spannendes. Für Smartphone-Affine dockt thematisch an jeden der Beiträge eine so kostenlose wie optionale passende Online-Begleitung an - mit vielen ausgewählten Links zu externen Videos, Hintergrund- und Update-Infos. Dazu sind kleine QR-Codes dezent im Buch verteilt. So wird ein gutes Buch selbst für Lesemuffel zum spannenden Stöber-Erlebnis und lädt zum immer wieder Weiterblättern ein.

Die legendäre, seit dem Jahr 1880 im Umlauf befindliche Buchreihe gilt unter Literaturwissenschaftlern als Urbild aller moderner Publikumszeitschriften und erscheint heutztage im GeraMond-Verlag. Seit Band 120 ist DAS NEUE UNIVERSUM mit seiner während der deutschen Teilung erschienenen und nicht minder renommierten ostdeutschen Schwesterreihe "Urania-Universum" vereinigt, die seither einen eigenen Buchteil hat. Darin kommen auch andere Darstellungsformen als die der Bildreportage zu ihrem Recht.

Nach dem großen Erfolg des Relaunch-Bandes Nr. 120 berichtet DAS NEUE UNIVERSUM 121 nach gleichem Konzept auch diesmal wieder so bild- und wortgewaltig wie unterhaltsam von zukunftsgewandten Wissenschaftsprojekten, unglaublichen Expeditionen, hautnah erlebter Zeitgeschichte, unendlichen Weiten, außergewöhnlichen Kulturschätzen und vielen anderen, alltagsrahmensprengenden Interessensgebieten.

Der in Fülle, Spektrum und Must-Have-Level wieder einzigartige Literaturschatz wurde abermals nur deshalb möglich, weil wieder beste Autoren, Journalisten und Presseredaktionen jede Farbe des so bunten Kaleidoskops zulieferten, das von Herausgeber Christoph Thomas Link und seiner Permanizer-Redaktion ausgewählt und thematisch stimmig ausgewogen und doch denkbar vielfältig zusammengestellt wurde. Eine Art "Best-Of" des Berichtzeitraums aus Premium-Zeitschriften- und Onlinemedien-Landschaft in Sachen Zukunftsthemen. Da ist für alle wieder Spannendes dabei - und alle stoßen garantiert stets auch immer wieder auf Ungeahntes, von denen sie sonst nichts mitbekommen würden.

DAS NEUE UNIVERSUM

Bd. 121: Zukunft, Forschung, Abenteuer

384 Seiten, ca. 350 Abb., Format 16,8 x 24,1 cm

Hardcover mit Schutzumschlag

ISBN: 978-3-98702-122-3

EUR [D] 34,99

EUR [A] 36,00

sFr. 46,50

GeraMond Verlag

