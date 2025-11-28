Deaflympics: Große Freude über vier Medaillen für Österreich

Wien (OTS) -

Die österreichischen Teilnehmer:innen kommen mit beeindruckenden Erfolgen von den Deaflympics zurück. Sie sind das wichtigste internationale Sportereignis für gehörlose Athletinnen und Athleten und fanden heuer in Tokio statt. Insgesamt kann das österreichische Team vier Medaillen vorweisen. Im Badminton erreichte Katrin Neudolt eine Bronzemedaille. Jakob-Lars Kurzmann und Nikita Tkachenko mussten sich im Beachvolleyball nur Deutschland geschlagen geben und errangen eine Silbermedaille. Im Tennis errang Mario Kargl Bronze.

Sport-Staatssekretärin Schmidt empfing die Athletinnen und Athleten am frühen Freitagmorgen in der Ankunftshalle des Wiener Flughafens. Die österreichische Delegation für Tokio zählte sieben Athlet:innen und vier Sportarten. Die Teilnahme wurde vom Österreichischen Gehörlosen-Sportverband durchgeführt. Der ÖGSV wurde 1931 gegründet und vertritt die Interessen der gehörlosen Sportlerinnen und Sportler in Österreich. Das Sportministerium hat die Teilnahme der Athlet:innen finanziell unterstützt.

Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt:

„Die Deaflympics sind ein starkes Symbol dafür, dass Sport Brücken baut – über Sprachen, Grenzen und Barrieren hinweg. Ich bewundere die Athletinnen und Athleten, die sich mit großem Einsatz auf diesen Moment vorbereitet haben. Ich gratuliere den Sportler:innen ganz herzlich zu ihren hervorragenden Leistungen! Die Medaillen sind nicht zuletzt auch ein kräftiges Zeichen und ein weiterer Ansporn für die Stärkung des Behindertensports.“

Der Präsident des Österreichischen Gehörlosen-Sportverbands, Bernhard Kurzmann, betont: „Diese Deaflympics waren ein Meilenstein für den österreichischen Gehörlosensport. Unsere Athletinnen und Athleten haben mit beeindruckendem Einsatz, Leidenschaft und herausragender sportlicher Qualität gezeigt, wozu sie fähig sind. Vier Medaillen bei 7 Athletinnen und Athleten und mehrere Top-Platzierungen sind nicht nur ein großartiges Ergebnis, sondern ein starkes Signal für die Zukunft. Ich bin stolz auf jede einzelne Leistung und noch mehr auf den Teamgeist, der diese Erfolge möglich gemacht hat. Österreich hat in Tokio Geschichte geschrieben."

Bildmaterial finden Sie unter 251128_FStS_Flughafen-Empfang_Deaflympics.