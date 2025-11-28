  • 28.11.2025, 10:18:32
  • /
  • OTS0060

Deaflympics: Große Freude über vier Medaillen für Österreich

Sport-Staatssekretärin Schmidt empfing Teilnehmer:innen am Wiener Flughafen

Wien (OTS) - 

Die österreichischen Teilnehmer:innen kommen mit beeindruckenden Erfolgen von den Deaflympics zurück. Sie sind das wichtigste internationale Sportereignis für gehörlose Athletinnen und Athleten und fanden heuer in Tokio statt. Insgesamt kann das österreichische Team vier Medaillen vorweisen. Im Badminton erreichte Katrin Neudolt eine Bronzemedaille. Jakob-Lars Kurzmann und Nikita Tkachenko mussten sich im Beachvolleyball nur Deutschland geschlagen geben und errangen eine Silbermedaille. Im Tennis errang Mario Kargl Bronze.

Sport-Staatssekretärin Schmidt empfing die Athletinnen und Athleten am frühen Freitagmorgen in der Ankunftshalle des Wiener Flughafens. Die österreichische Delegation für Tokio zählte sieben Athlet:innen und vier Sportarten. Die Teilnahme wurde vom Österreichischen Gehörlosen-Sportverband durchgeführt. Der ÖGSV wurde 1931 gegründet und vertritt die Interessen der gehörlosen Sportlerinnen und Sportler in Österreich. Das Sportministerium hat die Teilnahme der Athlet:innen finanziell unterstützt.

Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt:
„Die Deaflympics sind ein starkes Symbol dafür, dass Sport Brücken baut – über Sprachen, Grenzen und Barrieren hinweg. Ich bewundere die Athletinnen und Athleten, die sich mit großem Einsatz auf diesen Moment vorbereitet haben. Ich gratuliere den Sportler:innen ganz herzlich zu ihren hervorragenden Leistungen! Die Medaillen sind nicht zuletzt auch ein kräftiges Zeichen und ein weiterer Ansporn für die Stärkung des Behindertensports.“

Der Präsident des Österreichischen Gehörlosen-Sportverbands, Bernhard Kurzmann, betont: „Diese Deaflympics waren ein Meilenstein für den österreichischen Gehörlosensport. Unsere Athletinnen und Athleten haben mit beeindruckendem Einsatz, Leidenschaft und herausragender sportlicher Qualität gezeigt, wozu sie fähig sind. Vier Medaillen bei 7 Athletinnen und Athleten und mehrere Top-Platzierungen sind nicht nur ein großartiges Ergebnis, sondern ein starkes Signal für die Zukunft. Ich bin stolz auf jede einzelne Leistung und noch mehr auf den Teamgeist, der diese Erfolge möglich gemacht hat. Österreich hat in Tokio Geschichte geschrieben."

Bildmaterial finden Sie unter 251128_FStS_Flughafen-Empfang_Deaflympics.

Rückfragen & Kontakt

BMWKMS
Dominik Gries

Pressesprecher der Sport-Staatssekretärin

Telefon: +43 664 78082858
E-Mail: dominik.gries@bmwkms.gv.at
Website: https://bmwkms.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ODS

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright