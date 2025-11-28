FPÖ – Vilimsky: „Genug ist genug – Kein Cent darf mehr in die korrupte Ukraine fließen!“

Wien (OTS) -

„Die Ukraine führt Woche für Woche vor Augen, dass sie ein korrupter Sumpf ohne Boden ist“, erklärte heute Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im Europäischen Parlament. Erst vor rund zwei Wochen wurden sowohl die ukrainische Energieministerin als auch der ukrainische Justizminister wegen Korruptionsvorwürfen entlassen und schon folgt der nächste Skandal. Nun wird gegen Andrij Jermak, den Stabschef von Präsident Selenskyj, ermittelt.

Jermak ist nicht nur Leiter des Präsidentenbüros, sondern gilt auch als einer der engsten Vertrauten Selenskyjs. Zudem spielt er eine zentrale Rolle in den Verhandlungen mit der EU im Kontext des Ukraine-Russland-Konflikts. „Die Person, die mit der EU über weitere Milliardenhilfen verhandelt, scheint gleichzeitig selbst in einen Korruptionsfall verstrickt zu sein. Solche Zustände sind schlicht untragbar“, stellte Vilimsky klar.

„Die EU muss endlich klarstellen, dass kein einziger weiterer Euro in ein System gepumpt wird, das sich offenkundig selbst nicht unter Kontrolle hat. Solange die Ukraine Korruption nicht nur duldet, sondern anscheinend bis in die höchsten Ebenen hinein verstrickt ist, darf es keinerlei Zahlungen geben. Alles andere wäre ein Verrat an den europäischen Steuerzahlern und ein politisches Wegschauen vor Zuständen, die längst jedes Maß überschreiten", so Vilimsky.