Generali bietet neue Lebensversicherung mit Goldanlage

Der Goldpreis hat in den vergangenen Jahren eine kontinuierliche Entwicklung gezeigt. Mit der Generali GoldStrategie, einer indexgebundenen Lebensversicherung, bietet die Generali nun von 1. Dezember 2025 bis längstens 31. März 2026 eine Vorsorgelösung, die auf die Stabilität und Wertentwicklung des Goldes setzt. Das Produkt verbindet die Sicherheit eines bewährten Sachwerts mit einer klaren, langfristigen Struktur.

„Gold steht seit Jahrhunderten für Stabilität – ein Wert, der gerade in unsicheren Zeiten geschätzt wird. Mit der Generali GoldStrategie bieten wir Anleger_innen eine moderne Lösung mit klarem Fokus auf Werterhalt und Zukunft.“, erklärt Martin Sturzlbaum, Chief Insurance Officer Leben/Kranken der Generali.

So funktioniert die Anlage

Kund_innen investieren mindestens 5.000 Euro in die indexgebundene Lebensversicherung, die auf einer strukturierten Anleihe basiert. Diese enthält Staatsanleihen aus Frankreich, Italien und Spanien. Am Ende der Laufzeit zahlt die Emittentin der strukturierten Anleihe mindestens 125 Prozent der Bruttoprämie zurück. Zusätzlich erhalten Anleger_innen einen Index Payoff, der sich aus der Entwicklung des Goldpreisindex über die Laufzeit von 15 Jahren ergibt. Dieser wird jährlich beobachtet und mit dem Startwert vom 27. Februar 2026 verglichen. Die Summe der jährlichen Prozentwerte ergibt den Index Payoff, der gemeinsam mit der Mindestrückzahlung ausbezahlt wird. So verbindet das Produkt Sicherheit mit der Chance auf attraktive Zusatzerträge durch die Goldpreisentwicklung.

Die Generali Versicherung haftet für die sorgfältige Auswahl der Emittentin und zugrundeliegenden Staatsanleihen, nicht aber für den Wert der Veranlagung zu einem bestimmten Stichtag oder die Einbringlichkeit der Forderungen aus den strukturierten Anleihen, die der Generali GoldStrategie zugrunde liegen.

