CHALUPA Immobilien launcht neue Plattform

Von der Immobilienvermittlung bis zur Verwaltung werden erstmals alle Services unter einem Dach gebündelt.

Wien (OTS) - 

Mit dem Zusammenführen der Makler- & Hausverwaltungsportale wurde eine zentrale Website geschaffen, die sämtliche Services auf einer Plattform bündelt. Kund:innen, Eigentümer:innen & Interessierte erhalten so einen schnellen Überblick über das gesamte Leistungsspektrum.

Durch die klare Strukturierung werden Synergien sichtbar und Abläufe erheblich vereinfacht.Umgesetzt wurde die Plattform von der Wiener Immobilienagentur JAMJAM. Die neue Website setzt auf intuitive Nutzerführung und ein klares Corporate Design, das die Positionierung von CHALUPA als ganzheitlichem Immobilien-Komplettanbieter stärkt.

„JAMJAM arbeitet mit Weitblick, der sich auszahlt. Unsere neue Website ist das beste Beispiel dafür, wie vorausschauendes Denken zu einer spürbaren Zeit- und Aufwandseinsparung führt“, sagt Catharina Chalupa, MSc, Geschäftsführung Immobilienvermittlung.

Mit dem digitalen Relaunch zeigt CHALUPA, wie smartes, serviceorientiertes Immobilien-Business heute funktioniert und für alle Zielgruppen zugänglich gemacht wird.

Digitale Lösungen für die Immobilienbranche:

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

