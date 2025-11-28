AIT und Takeda gewinnen den DECA Award 2025 Industrie für das NEFI-Projekt AHEAD

Wien (OTS) -

Das AIT Austrian Institute of Technology und Takeda wurden im Rahmen des Energieeffizienzkongresses mit dem DECA Award Industrie 2025 für das richtungsweisende NEFI-Projekt AHEAD (Advanced Heat Pump Demonstrator) ausgezeichnet. Prämiert wurde insbesondere die technologische Innovation des industriellen Hochtemperatur-Wärmepumpendemonstrators, der CO₂-freie Dampferzeugung in der pharmazeutischen Produktion ermöglicht und damit neue Maßstäbe für nachhaltige Industrieprozesse setzt.

AHEAD – Das Vorzeigeprojekt für nachhaltige Arzneimittelproduktion

Im Herbst 2025 wurde die innovative Wärmepumpenanlage AHEAD offiziell am Wiener Produktionsstandort von Takeda in Betrieb genommen. Die Anlage arbeitet mit 100 % natürlichen Kältemitteln, liefert Dampf mit 11 bar und 184°C und nutzt hocheffizient die saisonal verfügbare Abwärme bestehender Kälteanlagen und kann so über sieben Monate im Jahr CO₂-freien Dampf bereitstellen. Das Einsparpotenzial beträgt bis zu 1.600 Tonnen CO₂ pro Jahr – rund 80 % der bisherigen Emissionen am Standort Wien, Lange Allee 24.

Das Forschungsprojekt wurde 2022 von Takeda gemeinsam mit dem AIT Austrian Institute of Technology und SPH Sustainable Process Heat GmbH gestartet und im Rahmen der Forschungsinitiative „NEFI – New Energy for Industry“ durch den Klima- und Energiefonds, dotiert aus Mitteln des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur, gefördert.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung mit dem DECA Award Industrie 2025. Sie bestätigt unseren Anspruch, mit AHEAD einen neuen Standard für eine umweltfreundliche und effiziente pharmazeutische Produktion zu setzen. Die CO₂-freie Dampferzeugung ist ein zentraler Meilenstein auf unserem Weg zu Netto-Null-Treibhausgasemissionen in unseren eigenen Betrieben vor 2035“, so Maria Löflund, Leiterin des Wiener Produktionsstandortes von Takeda.

„Die Auszeichnung mit dem DECA Award Industrie 2025 verdeutlicht die zentrale Rolle von AHEAD als technologischer Innovationstreiber für eine zukunftsfähige, energie- und ressourceneffiziente Industrie. Mit der realisierten dampferzeugenden Hochtemperatur-Wärmepumpe auf Basis natürlicher Kältemittel setzen wir einen wegweisenden Meilenstein in der industriellen Prozesswärme. Der Preis zeigt, wie wichtig die enge Zusammenarbeit von Industrie und Forschung für zukunftsorientierte und robuste Produktionsprozesse ist“, so Andreas Kugi, Scientific Director des AIT.

AIT entwickelte optimiertes Design für das AHEAD-System

Im Sommer 2025 – rund drei Jahre nach Projektstart – wurde die Hochtemperatur-Wärmepumpe erfolgreich in den Probebetrieb überführt. Auf Basis von Prozessdaten von Takeda und den Charakteristika der Komponenten erarbeitete das AIT das Design für das AHEAD System, um möglichst effizient Dampf mit geringen Investitions- und Betriebskosten bereitzustellen. Seit der Inbetriebnahme begleitet das AIT-Team die Anlage im Rahmen eines umfassenden wissenschaftlichen Monitorings, um die Performance zu bewerten und das Potenzial der Technologie für weitere industrielle Anwendungen und Standorte zu analysieren. Zudem entwickelt das AIT ein detailliertes Systemmodell für eine optimierte Betriebsstrategie, die eine besonders effiziente und verlässliche Nutzung des AHEAD-Systems ermöglicht. Zur Bestimmung des Dekarbonisierungspotenzials wurde ein neuartiger Ansatz entwickelt, der Prozessanforderungen und erwartete Prozessveränderungen, Lernkurven für Hochtemperatur-Wärmepumpen basierend auf den Erfahrungen des Demonstrationsbetriebes und möglichen Optimierungen sowie statistische Daten kombiniert. Mehr Information zum Projekt https://www.nefi.at/de/projekt/ahead

DECA – Dienstleister Energieeffizienz und Contracting Austria

Die DECA ist der unabhängige, gemeinnützige Verein, der seit 2013 als Sprachrohr und Plattform für Energieeffizienz und Energiedienstleister in Österreich fungiert. Ziel der DECA ist es, den Markt für hochwertige Energieeffizienzdienstleistungen (EEDL) zu stärken und die Umsetzung effizienter, nachhaltiger Energie- bzw. Wärme- und Kälteversorgung mt Contracting-Modellen voranzutreiben. Im Rahmen des 6. Österreichischen Energieeffizienzkongress der DECA werden herausragende Projekte zur Energieeffizienz prämiert.

Über das AIT Austrian Institute of Technology

Das AIT Austrian Institute of Technology ist mit mehr als 1.500 Mitarbeiter:innen Österreichs größte Forschungs- und Technologieorganisation. Im Vordergrund stehen hier zentrale Zukunftsthemen in den Forschungsschwerpunkten „Nachhaltige und resiliente Infrastrukturen“, insbesondere in den Bereichen Energie, Transport und Gesundheit, sowie „Digitale Transformation von Industrie und Gesellschaft“. Forschung & Entwicklung ist der zentrale Innovationsmotor für Industrie, Wirtschaft und Gesellschaft, sichert Arbeitsplätze und Wohlstand und stärkt dadurch den Standort Österreich. Angewandte Forschung liefert überdies Lösungen für die großen Herausforderungen unserer Zeit.

Das Center for Energy orientiert sich in seiner Forschung an drei zentralen Systemen: Öffentliche Energieversorgungssysteme, Industrielle Prozesse und Städte & gebaute Umwelt. Weitere Informationen über das Center: https://www.ait.ac.at/energy

Über Takeda

Takeda ist ein weltweit führendes, werteorientiertes, forschendes, biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Japan. Takeda hat sich zum Ziel gesetzt, lebensverbessernde und -erhaltende Arzneimittel für die Behandlung von seltenen und komplexen Erkrankungen zu entwickeln und zu produzieren. In Österreich findet bei Takeda jeder Prozessschritt für innovative Arzneimittel statt. Rund 4.500 Mitarbeiter*innen tragen dazu bei, dass Medikamente aus Österreich in über 100 Länder weltweit gelangen und Patient*innen in Österreich Zugang zu den innovativen Arzneimitteln von Takeda erhalten. Takeda wurde als zertifizierter Top Employer auch für seine herausragende Employee Experience und sein Engagement für Inklusion ausgezeichnet und ist Vorreiter im Bereich der nachhaltigen und verantwortungsvollen Arzneimittelproduktion. https://www.takeda.at

Über NEFI - New Energy for Industry

NEFI – New Energy for Industry ist ein umfassendes Innovationsnetzwerk zur Transformation des industriellen Energiesystems durch Schlüsseltechnologien „Made in Austria“.

Die Initiative wird vom Klima- und Energiefonds aus Mitteln des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) sowie von den industriestarken Bundesländern Oberösterreich und Steiermark gefördert. www.nefi.at