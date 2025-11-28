Ticket-Weihnachtsaktion erleichtert Adventmobilität in St. Pölten, Krems und Wiener Neustadt

St. Pölten (OTS) -

Auch heuer schenken St. Pölten, Krems und Wiener Neustadt ihren Fahrgästen ein besonderes Adventservice. In allen drei Städten gibt es zur Vorweihnachtszeit wieder attraktive Ticketaktionen: Während in St. Pölten Einzelfahrscheine an Wochenenden und Feiertagen als Tageskarten genutzt werden können, bieten Krems und Wiener Neustadt an ausgewählten Tagen kostenlose Fahrten mit den Stadtbussen an.

Die Adventmärkte in St. Pölten, Krems und Wiener Neustadt bieten auch heuer wieder stimmungsvolle Atmosphäre, regionale Köstlichkeiten und vielfältige Programmpunkte. Die gemeinsamen Öffi-Aktionen sorgen zusätzlich dafür, dass die Anreise mit den Stadtverkehren unkompliziert und ohne Parkplatzsuche gelingt. Mit diesem Service möchten VOR und das Land Niederösterreich den Besuchern einen entspannten und komfortablen Zugang zu den Adventmärkten und Veranstaltungen ermöglichen.

„Insbesondere in der Adventzeit sollen die Menschen bequem und entspannt unterwegs sein. Unsere Adventaktionen sorgen dafür, dass die Niederösterreicher stressfrei und in echter Vorfreude durch diese besinnliche Zeit reisen können“ , sagt Niederösterreichs Verkehrslandesrat, LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

„Die Stadtbusse in St. Pölten, Krems und Wiener Neustadt bieten ein dichtes und verlässliches Angebot. Die Ticketaktionen sind eine Einladung, diese Verbindungen kennenzulernen und für den Advent ganz bewusst auf öffentliche Verkehrsmittel zu setzen“ , ergänzt Alexander Schierhuber, Geschäftsführer des VOR.

Die Adventaktionen im Überblick

St. Pölten: Einzelfahrscheine werden zu Tageskarten

In St. Pölten gilt an Wochenenden und Feiertagen der Adventzeit: Ein Ticket, den ganzen Tag mobil.

Alle Einzelfahrscheine – auch ermäßigte – werden an diesen Tagen auf allen LUP-Linien automatisch zur Tageskarte:

Sa, 29.11., 06.12., 13.12., 20.12.

So, 30.11., 07.12., 14.12., 21.12.

Mo, 08.12.

„Gerade in der vorweihnachtlichen Betriebsamkeit ist der LUP die entspannte Alternative zum Auto“, sagt Bürgermeister Matthias Stadler. „Ob für einen gemütlichen Adventmarktbesuch oder den Einkauf in der Innenstadt – mit dem LUP kommt man bequem und stressfrei ans Ziel.“

Krems: Gratis unterwegs an bestimmten Tagen in der Adventszeit, zu Weihnachten und Silvester

Auch in Krems wird der Stadtbus in der Vorweihnachtszeit zum idealen Begleiter – und das an mehreren Freifahrtstagen auf den Linien 1 bis 7:

Samstage: 29.11., 06.12., 13.12., 20.12.

Montag: 08.12.

Feiertage: 24.12., 31.12.

„Die Aktion schafft Erleichterung in einer sonst sehr hektischen Zeit“, sagt Bürgermeister Peter Molnar. „Wir möchten damit nicht nur einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, sondern auch zeigen, wie angenehm und unkompliziert Öffi-Fahren in Krems sein kann.“

Wiener Neustadt: Freifahrt an allen Adventsamstagen

An den vier Adventsamstagen fahren Besucher im gesamten Stadtgebiet kostenlos mit allen Stadtbuslinien:

Samstage: 29.11., 06.12., 13.12., 20.12.