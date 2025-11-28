  • 28.11.2025, 09:42:35
  • /
  • OTS0045

CyanoCare: Neues Spin-off der acib GmbH setzt auf Mikroalgen für nachhaltige Gesundheitslösungen

Von der Forschung zur Anwendung – CyanoCare entwickelt natürliche Wirkstoffe für Kosmetik und Pharma

Cyancocare Team
Graz (OTS) - 

Mit der Gründung des Unternehmens CyanoCare startet ein innovatives Spin-off der acib GmbH (Austrian Centre of Industrial Biotechnology) in die Zukunft der nachhaltigen Gesundheits- und Pflegeprodukte. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, natürliche Inhaltsstoffe aus Mikroalgen zu entwickeln und damit den wachsenden Bedarf an sicheren und ressourcenschonenden Lösungen in der Kosmetik- und Pharmaindustrie zu bedienen.

Die Geschichte von CyanoCare begann in Portugal mit der Doktorarbeit von Rita Mota, die sich auf extrazelluläre Kohlenhydratpolymere aus Mikroalgen spezialisierte. Auf der Suche nach einem idealen Umfeld für die Weiterentwicklung ihrer Forschung fand sie bei acib am Standort der BOKU in Tulln die perfekte Basis. Dort traf sie auf Gleichgesinnte: den Biotechnologen Michael Egermeier und den Investor Giovanni Amenta. Gemeinsam erhielten sie eine aws PreSeed-Förderung, die den Erwerb von proprietärer Pilotanlagen-Technologie ermöglicht - ein entscheidender Schritt für die Produktion ihres Schlüsselprodukts Cyanoflan im Pilotmaßstab.

Cyanoflan ist ein patentiertes Kohlenhydratpolymer, das von einem marinen Cyanobakterium auf natürliche Weise produziert wird. Es vereint mehrere Funktionen:

  • Entzündungshemmend und antioxidativ für kosmetische und pharmazeutische Anwendungen
  • Verdickungs- und Emulgierungseigenschaften für Formulierungen

Damit bietet CyanoCare eine Antwort auf die steigende Nachfrage nach natürlichen, sicheren und umweltfreundlichen Inhaltsstoffen in Produkten des täglichen Gebrauchs.

„Unsere Vision ist es, die Kraft der Mikroalgen für eine gesündere und nachhaltigere Welt nutzbar zu machen“, erklärt Rita Mota, Gründerin von CyanoCare. „Mit Cyanoflan haben wir ein Produkt, das nicht nur funktional überzeugt, sondern auch den ökologischen Fußabdruck der Branche reduziert.“

Rückfragen & Kontakt

acib GmbH
Mag. Katrin Weinhandl
Telefon: +43 664 88878904
E-Mail: katrinweinhandl@acib.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ACI

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright