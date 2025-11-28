Podiumsdiskussion bei der DONAU Versicherung: Wie KMUs den Wandel meistern

Wien (OTS) -

Die hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion „KMUs unter Druck: Erfolgreiche Strategien für die Transformation" lieferte wertvolle Einblicke und Perspektiven für die Zukunft kleiner und mittlerer Unternehmen.

Auf dem Podium diskutierten Staatssekretär Alexander Pröll, Gerda Holzinger-Burgstaller, CEO und Finanzvorständin der Erste Bank, Judit Havasi, Generaldirektorin der DONAU Versicherung, sowie Zukunfts- und Trendforscher Tristan Horx über Herausforderungen und Lösungsansätze für kleine und mittlere Unternehmen.

Horx eröffnete den Abend mit einer pointierten Keynote, in der er darlegte, wie Unternehmen technologische Entwicklungen gezielt nutzen, Resilienz stärken und die digitale Transformation aktiv gestalten können. Bereits in seiner Präsentation hob er hervor, dass Offenheit, Mut und eine innovationsfreundliche Kultur entscheidende Faktoren für Zukunftsfähigkeit sind. Dieser Leitgedanke fand sich später auch in der Diskussion wieder.

In der anschließenden Gesprächsrunde wurden die aktuellen Herausforderungen deutlich, mit denen KMUs konfrontiert sind: steigende Kosten, der Mangel an Fachkräften, zunehmende bürokratische Anforderungen und der rasante technologische Wandel. Gleichzeitig wurden konkrete Ansätze sichtbar, wie Unternehmen diese Hürden erfolgreich meistern können.

Judit Havasi, Generaldirektorin der DONAU Versicherung, unterstrich die Bedeutung von KMUs für den Wirtschaftsstandort: „Kleine und mittlere Unternehmen sind zentrale Säulen unseres Wirtschaftsstandorts. Sie schaffen Wertschöpfung, Innovation und Stabilität in allen Regionen Österreichs. Gerade in diesen schwierigen Zeiten sehen wir es als unsere Verantwortung, Unternehmen als verlässlicher Partner zu unterstützen, sie abzusichern und aktiv zu stärken. Dabei hören wir zu, verstehen ihre Perspektiven und entwickeln Lösungen, die genau auf ihren Alltag zugeschnitten sind. Schon heute begleiten wir über 40.000 KMUs in ganz Österreich auf ihrem Weg in die Zukunft.“

Moderiert wurde der Abend von Silvia Grünberger, Managing Partnerin von Grünberger & Partner.



