Christian Stattmann wird neuer Regionsgeschäftsführer der Tourismusregion Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge

Millstätter See, Bad Kleinkirchheim, Nockberge (OTS) -

Der Aufsichtsrat der Tourismusregion Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge (MBN Tourismus GmbH) hat den 51-jährigen Christian Stattmann zum neuen Regionsgeschäftsführer bestellt. Stattmann tritt sein Amt mit 01.01.2026 an und übernimmt damit die operative wie strategische Verantwortung für eine der wirtschaftlich stärksten Tourismusregionen Kärntens. S

Erfahrener Vertriebsexperte mit regionaler Verwurzelung

Herr Stattmann verfügt über langjährige Führungserfahrung im Sales, Key Account Management und in der Markenführung – insbesondere in Hotellerie und Gastronomie. Seine Karriere ist geprägt von erfolgreichen Vertriebsstrategien, dem Aufbau langfristiger Partnerschaften und einer klaren, markenorientierten Ausrichtung.

Sein breites Netzwerk in der österreichischen Tourismuswirtschaft sowie seine persönliche Verbundenheit mit der Region – geprägt durch seine Begeisterung für Wandern, Biken, Golfen und Skifahren – machen ihn zu einer idealen Besetzung für die zukünftigen Herausforderungen der Destination.

Dank seiner tiefen regionalen Verwurzelung kennt Stattmann die Bedürfnisse der Betriebe ebenso wie die wirtschaftlichen und touristischen Potenziale der Region.

Strategischer Fokus auf Qualität, Ganzjahrestourismus und starke Markenführung

Mit dem Führungswechsel setzt die MBN Tourismus GmbH ihren strategischen Kurs konsequent fort. Im Zentrum stehen weiterhin klar geschärfte Markenpositionierung, der Ausbau nachhaltiger Leitprodukte, die Weiterentwicklung des Ganzjahrestourismus sowie eine verstärkte Zusammenarbeit mit Betrieben, Gemeinden und regionalen Partnern. Ziel ist es, die Marktposition der Region im nationalen und internationalen Wettbewerb weiter zu stärken und zusätzliche wirtschaftliche Impulse für den Standort zu generieren.

Christian Stattmann, neuer Regionsgeschäftsführer der Tourismusregion MBN:

„Ich freue mich sehr darauf, die Zukunft dieser besonderen und wirtschaftlich bedeutenden Region aktiv mitzugestalten. Im Zentrum meiner Arbeit wird die Weiterentwicklung unserer Leitprodukte stehen – gemeinsam mit einer noch engeren Kooperation mit den Betrieben sowie neuen, innovativen Impulsen für den Ganzjahrestourismus. Dabei ist es mir wichtig, Chancen frühzeitig zu erkennen, strategisch zu nutzen und zugleich als verlässlicher Teamplayer eng mit Gemeinden, Betrieben und regionalen Partnern zusammenzuarbeiten. Nur durch konsequentes Miteinander können wir die Destination nachhaltig stärken und erfolgreich in die Zukunft führen.“

Sigismund Moerisch, Aufsichtsratsvorsitzender der Tourismusregion MBN:

„Mit Herrn Stattmann gewinnen wir einen Tourismusprofi mit profundem Verständnis für Vertrieb, Marketing und moderne Markenführung. Seine langjährige Erfahrung, sein starkes Netzwerk und sein strategischer Blick werden die Destination spürbar weiterentwickeln – mit einem klaren Fokus auf Qualität, Ganzjahrestourismus und eine starke, zeitgemäße Positionierung.“