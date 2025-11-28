Wien (OTS) -

Die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Donaustadt findet am Mittwoch, 3. Dezember 2025, um 16.00 Uhr in der Bezirksvorstehung Donaustadt (22., Dr. Adolf-Schärf-Platz 8, 1. Stock) statt.

Die Bezirksvertretungssitzung wird auch als Livestream im Internet übertragen und ist über die Bezirkswebsite abrufbar: www.donaustadt.wien.gv.at

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 22. Bezirk, Tel.: 01/4000-22110 bzw. E-Mail: post@bv22.wien.gv.at

(Schluss) bv/red