Einladung zur Informationsveranstaltung: Verordnung über die Wiederherstellung der Natur

Webinar am 5. Dezember präsentiert Wege zur nationalen Umsetzung.

Wien (OTS) - 

Die Wiederherstellungsverordnung ist eine rechtsverbindliche, langfristig angelegte Vorgabe für die ökologische Wiederherstellung in Europa und ein zentraler Baustein der Biodiversitätsstrategie der EU bis 2030.

Ziel der Verordnung ist es, die fortschreitende Verschlechterung natürlicher Lebensräume aufzuhalten und umzukehren.

Für die Millionenstadt Wien bedeutet die Wiederherstellungsverordnung ein Fortschreiben sowie die Erweiterung bereits gesetzter Klima- und Naturschutzmaßnahmen. Erst kürzlich hat die Wiener Landesregierung das Naturschutz-Areal Breitenlee zum sechsten Natura 2000-Gebiet erklärt.

Im Rahmen der Veranstaltung wird der Inhalt der EU-Verordnung über die Wiederherstellung der Natur vorgestellt und erläutert, wie der nationale Prozess zu ihrer Umsetzung gestaltet ist. Dabei werden die wesentlichen Schritte, Zuständigkeiten und Abläufe aufgezeigt, sowie Schwerpunkte und Herausforderungen des nationalen Wiederherstellungsplans vorgestellt.

Wir laden Sie herzlich zur Online-Veranstaltung ein:

Freitag, 05. Dezember 2025
09:00 bis 12:45 Uhr
Online
Moderation: Wolfgang Pfefferkorn
Zugangslink: https://us06web.zoom.us/j/81918019467?pwd=mlYsZU55PKSoaZDTm036zyiG9del
sg.1
Meeting-ID: 819 1801 9467
Kenncode: 509253

Rückfragen & Kontakt

Lydia Matzka-Saboi
Kommunikation Stadt Wien - Umweltschutz
Telefon: +43 1 4000 73429
E-Mail: lydia.matzka-saboi@wien.gv.at
Website: https://www.umweltschutz.wien.at

Michaela Zlamal
Mediensprecherin StR Jürgen Czernohorszky
Telefon: +43 1 4000 81446
E-Mail: michaela.zlamal@wien.gv.at

