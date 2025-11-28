  • 28.11.2025, 09:27:02
AVISO – 2. Dezember, 18.30 Uhr – Verleihung Bruno-Kreisky-Preis für besondere verlegerische Leistungen

SPÖ-Parlamentsklub, Karl-Renner-Institut und sozialdemokratische Bildungsorganisation zeichnen Verlag Jungbrunnen aus für Kinder- und Jugendliteratur auf höchstem Niveau

Wien (OTS) - 

Dem Verlag Jungbrunnen wird am kommenden Dienstag der Bruno-Kreisky-Preis für das politische Buch 2024 für besondere verlegerische Leistungen verliehen. Die Jury würdigt das nachhaltige Engagement des Verlags, kulturelle und politische Bildung zu fördern; damit ermögliche der Verlag durch seine unermüdliche Arbeit Kinder- und Jugendliteratur auf höchstem Niveau. Bei der Verleihung des Preises werden die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures, Kulturminister Andreas Babler, SPÖ-Kultursprecherin Katrin Auer, die Jugendbuchautorin Rachel van Kooij, die Geschäftsführerin des Instituts für Jugendliteratur, Stefanie Schlögl, und die Geschäftsführerin des Verlags Jungbrunnen, Anna Stacher-Gfall, dabei sein. ****

Die Vertreter:innen der Medien sind dazu herzlich eingeladen.

Zeit: Dienstag, 2. Dezember 2025, 18.30 Uhr
Ort: Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien

Hier das detaillierte Programm

Eröffnung

Katrin Auer, Abgeordnete zum Nationalrat, SPÖ-Bereichssprecherin für Kunst und Kultur

Einleitende Worte

Doris Bures, Dritte Präsidentin des Nationalrats, Präsidentin des Karl-Renner-Instituts

Laudatio

Stefanie Schlögl, Geschäftsführerin des Instituts für Jugendliteratur

Podiumsgespräch „Gute Bücher für alle Kinder“

Andreas Babler, Vizekanzler und Bundesminister für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport

Anna Stacher-Gfall, Geschäftsführerin des Verlags Jungbrunnen

Rachel van Kooij, Kinder- und Jugendbuchautorin

Moderation

Michael Rosecker, Stv. Direktor des Karl-Renner-Instituts

Die Möglichkeit zur Anmeldung und weitere Information finden Sie hier:

https://renner-institut.at/veranstaltungen/bruno-kreisky-preisverleihung-fur-das-politische-buch-2024-1

