AVISO – 2. Dezember, 18.30 Uhr – Verleihung Bruno-Kreisky-Preis für besondere verlegerische Leistungen
SPÖ-Parlamentsklub, Karl-Renner-Institut und sozialdemokratische Bildungsorganisation zeichnen Verlag Jungbrunnen aus für Kinder- und Jugendliteratur auf höchstem Niveau
Dem Verlag Jungbrunnen wird am kommenden Dienstag der Bruno-Kreisky-Preis für das politische Buch 2024 für besondere verlegerische Leistungen verliehen. Die Jury würdigt das nachhaltige Engagement des Verlags, kulturelle und politische Bildung zu fördern; damit ermögliche der Verlag durch seine unermüdliche Arbeit Kinder- und Jugendliteratur auf höchstem Niveau. Bei der Verleihung des Preises werden die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures, Kulturminister Andreas Babler, SPÖ-Kultursprecherin Katrin Auer, die Jugendbuchautorin Rachel van Kooij, die Geschäftsführerin des Instituts für Jugendliteratur, Stefanie Schlögl, und die Geschäftsführerin des Verlags Jungbrunnen, Anna Stacher-Gfall, dabei sein. ****
Die Vertreter:innen der Medien sind dazu herzlich eingeladen.
Zeit: Dienstag, 2. Dezember 2025, 18.30 Uhr
Ort: Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien
Hier das detaillierte Programm
Eröffnung
Katrin Auer, Abgeordnete zum Nationalrat, SPÖ-Bereichssprecherin für Kunst und Kultur
Einleitende Worte
Doris Bures, Dritte Präsidentin des Nationalrats, Präsidentin des Karl-Renner-Instituts
Laudatio
Stefanie Schlögl, Geschäftsführerin des Instituts für Jugendliteratur
Podiumsgespräch „Gute Bücher für alle Kinder“
Andreas Babler, Vizekanzler und Bundesminister für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport
Anna Stacher-Gfall, Geschäftsführerin des Verlags Jungbrunnen
Rachel van Kooij, Kinder- und Jugendbuchautorin
Moderation
Michael Rosecker, Stv. Direktor des Karl-Renner-Instituts
Die Möglichkeit zur Anmeldung und weitere Information finden Sie hier:
https://renner-institut.at/veranstaltungen/bruno-kreisky-preisverleihung-fur-das-politische-buch-2024-1
