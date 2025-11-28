Sagen aus der Welt der Schule: Ö-Faktor mit Barbara Blaha

WIEN (OTS) -

Barbara Blaha, Leiterin des Momentum Instituts, erzählt uns Wissenswertes über Narrative, die uns seit jeher über Bildung, Anstrengung, Schulen, Lehrer:innen und Bildungs-Politik vermittelt werden. Und dabei gibt es viele Aha-Erlebnisse. Denn viele dieser Erzählungen entpuppen sich als Sagen, Mythen und Märchen. Ein rund einstündiger Abend aus der Kulisse Wien.



Von 15. Oktober bis 17. Dezember 2025 zeigt OKTO jeden Mittwochabend insgesamt fünf Dokus, zwei Reportagen und vier Bühnen-Abende von MOMENT.AT. OKTO sendet linear, im Livestream auf www.okto.tv und auf JOYN. Die Sendungen sind nach der Ausstrahlung dauerhaft in der Oktothek auf www.okto.tv verfügbar. MOMENT.AT ist unabhängiger Journalismus mit Haltung, den man auch unterstützen kann: www.moment.at/jetzt.