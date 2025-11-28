Obrecht (SPÖ): Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen

Wien (OTS) -

"Der EU-Fahrplan für Frauenrechte zeigt klar, dass Europa Gleichstellung nicht vertagt, sondern entschlossen vorantreibt" , erklärt SPÖ-Gemeinderat und EU-Ausschussvorsitzender Sascha Obrecht anlässlich der derzeitigen Aktionstage '16 Tage gegen Gewalt an Frauen'. Er bezeichnet den neuen Rahmen als "wichtigen Schritt, der Frauen stärkt, Schutz verbessert und politische Verantwortung einfordert".

Obrecht hebt hervor, dass die acht Ziele des Fahrplans zentrale Bereiche berühren: "Es geht um Gewaltprävention, faire Chancen, gute Arbeitsbedingungen und echte Teilhabe. Dieser Plan liefert Richtung, Anspruch und Konsequenz." Wien habe sich intensiv eingebracht. "Unsere Stadt lebt Solidarität und setzt seit vielen Jahren auf Strukturen, die Frauen schützen und Perspektiven erweitern. Genau dieses Profil trägt Wien auch in europäische Prozesse hinein" , betont der SPÖ-Gemeinderat.

Besonders der Schwerpunkt Gewaltprävention sei entscheidend. "Wenn jede dritte Frau Gewalt erlebt, braucht Europa mutige Maßnahmen. Der Fahrplan macht deutlich, dass Prävention und Unterstützung zentrale Prioritäten erhalten."

Mit Blick auf die kommende Gleichstellungsstrategie 2026 bis 2030 fordert Obrecht: "Jetzt müssen konkrete Schritte folgen. Nur verbindliche Instrumente schaffen Fortschritt im Alltag."