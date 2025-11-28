Diakonie ruft zu Spendenaktion auf: Wünsche von Kindern in betreuten Wohngemeinschaften erfüllen

Wien (OTS) -

In Wohngemeinschaften der Diakonie finden rund 300 Kinder ein Zuhause. Dort erfahren sie Sicherheit, und haben eine feste Tagesstruktur. Und Menschen, die für sie da sind.

„Nicht alle Kinder können Weihnachten bei ihren Eltern verbringen. Umso wichtiger ist es, dass sie in dieser Zeit Freude und Geborgenheit erleben“, erzählt Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser.

Briefe ans Christkind

„Viele Kinder schreiben im Advent Briefe ans Christkind – auch in unseren Wohngemeinschaften“, so die Diakonie-Direktorin. „Darin stehen keine großen Wünsche – es sind Dinge, die viele Familien ganz selbstverständlich schenken: eine Lichterkette für ein gemütliches Zimmer, Bausteine oder die Ski-Ausrüstung, um bei der Winterwoche der Schulklasse teilnehmen zu können.“

Weihnachtsgeschenke sind nicht von der staatlichen Basisversorgung gedeckt. Deshalb ruft die Diakonie im Advent dazu auf, den Kindern und Jugendlichen, die in Wohngemeinschaften der Diakonie de La Tour und des Diakonie Zentrum Spattstraße leben, Weihnachtswünsche zu erfüllen.

„Wir bedanken uns bei allen, die bei dieser Aktion mitmachen, und mit ihrer Spende Weihnachtswünsche wahr werden lassen. Und damit Kindern und Jugendlichen zeigen: wir sind für dich da!“

Stefan ist fünf Jahre alt. Er schreibt zum Beispiel „[... in der WG] ist es schön. Aber manchmal auch nicht. Weil wir haben nur ein Radio. Ich will Musik hören zum Schlafen. Meine Schwester will immer TKKG-Geschichten hören. Zu Weihnachten wünsch ich mir Bausteine. Dann kann ich ein Auto bauen wie ein Mechaniker. Danke, Christkind. Dein Stefan.“

Die betreuten Wohngemeinschaften der Diakonie

Die Kinder und Jugendlichen leben aus unterschiedlichen Gründen in betreuten Wohngemeinschaften von Diakonie de La Tour und Diakonie Zentrum Spattstraße: Manche haben ihre Eltern verloren, andere wurden vernachlässigt oder mussten Gewalt erleben.

Mitmachen bei der Weihnachts-Spenden-Aktion

Mitmachen ist einfach: Auf https://diakonie.at/weihnachten können Sie die Kinder-Wünsche sehen und bereits ab 15 Euro einem Kind eine Freude bereiten.

