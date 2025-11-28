Schenke Liebe, die bleibt – für unsere Tiere auf Lebenszeit

Laaben (OTS) -

Die Tiere von den ANIMAL SPIRIT-Gnadenhöfen haben endlich ihr Zuhause gefunden – dort dürfen sie in Freiheit und ohne Angst leben. Doch dieses Leben in Sicherheit und Geborgenheit ist nur möglich, weil viele Menschen uns unterstützen. Direkter Tierschutz, wie wir ihn leben, ist mit hohen laufenden Kosten verbunden: Futtermittel, tierärztliche Betreuung, Hufschmied, Instandhaltung der Ställe und Gerätschaften – all das finanzieren wir ausschließlich durch Spenden.

Doch gerade in der Weihnachtszeit möchten wir mehr tun, als nur versorgen. Kathi Koch vom Gnadenhof Hendlberg in Laaben, NÖ sagt dazu: „Wir wollen unseren Schützlingen Freude, Abwechslung und noch mehr Lebensqualität schenken. Darum sammeln wir in dieser Adventszeit Spenden für die kleinen und großen Herzenswünsche unserer Tiere. Dank der Unterstützung der Agentur Böck & Partner steht uns in diesem Jahr eine eigene Seite auf unserer neuen Homepage zur Verfügung. Dort können wir gezielt Weihnachtsspenden für die Wünsche unserer Schützlinge sammeln – damit ihre Adventszeit genauso warmherzig wird wie unsere.“

Auf unserer Webseite kann man sich ganz genau aussuchen, welchen Wunsch jede/r gerne erfüllen möchte. Dort findet man auch einen liebevoll gestalteten Wunschzettel unserer Tiere, auf dem man gezielt entscheiden kann, wofür die Spende eingesetzt wird.

Um nur ein Beispiel zu nennen: Unsere Ziegen träumen von einem eigenen Ziegenspielplatz, auf dem sie noch besser klettern, toben und ihre natürliche Neugier ausleben können.

Wenn Du erfahren möchtest, welche Herzenswünsche unsere Tiere sonst noch haben, dann besuche gerne unsere Homepage unter https://animal-spirit.at/adventspenden/.