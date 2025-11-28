Smokey passt auf: Gratis-Warnmelder für ein sicheres Zuhause im Gemeindebau

Wien (OTS) -

Wiener Wohnen startet ab Dezember eine umfassende Informations- und Sicherheitsinitiative in den Gemeindebauten: Mieter*innen werden eingeladen, kostenlose Rauch- und – sofern notwendig – Kohlenmonoxid-Warnmelder montieren zu lassen. Ziel ist es, das Bewusstsein für wirksamen Brand- und CO-Schutz zu stärken. Schritt für Schritt sollen sämtliche 220.000 Gemeindewohnungen mit Warnmeldern ausgestattet werden – etliche davon, insbesondere in Neubauten, verfügen bereits über entsprechende Geräte.

Begleitet wird die Aktion vom sympathischen Maskottchen „Smokey“, das in Stiegenhäusern und auf Türanhängern auf das Thema und die Möglichkeit einer unkomplizierten Terminvereinbarung aufmerksam macht. Los geht es in den Bezirken 10, 12 und 23. Die Montage erfolgt fachgerecht durch Mitarbeiter*innen von Wiener Wohnen und ist für alle Haushalte kostenlos.

„Rauch- und CO-Warnmelder retten Leben, weil sie frühzeitig Alarm geben – in Momenten, in denen jede Minute zählt. Mit dieser Aktion stärken wir den Schutz und die Sicherheit der Bewohner*innen in allen Wiener Gemeindebauten“, erklärt Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Wiener Wohnen-Direktorin Karin Ramser ergänzt: „Unser Ziel ist klar: In jeder Gemeindewohnung sollen funktionierende Warnmelder vorhanden sein, damit sich unsere Mieter*innen nicht nur sicher fühlen, sondern auch tatsächlich geschützt sind. Viele Wohnungen sind bereits ausgestattet – nun unterstützen wir alle übrigen Haushalte dabei, kostenlos und rasch ihren individuellen Montagetermin zu erhalten.“

So funktionieren Rauch- und CO-Warnmelder

Rauchwarnmelder reagieren auf feinste Rauchpartikel in der Luft. Sie schlagen nur dann Alarm, wenn tatsächlich Rauch entsteht – alltägliche Wasserdämpfe oder Zigarettenrauch lösen keinen Alarm aus. CO-Warnmelder messen hingegen die Konzentration von Kohlenmonoxid, einem unsichtbaren, geruchlosen Gas, das etwa bei schadhaften oder schlecht gewarteten Gasgeräten entstehen kann. Die Geräte werden an der Decke montiert und warnen durch ein lautes akustisches Signal, sobald Gefahr besteht. Bewohner*innen sollen sie regelmäßig prüfen – der Selbsttest wird bei der Montage erklärt.

Sobald ihr Gemeindebau an der Reihe ist, werden die Bewohner*innen rechtzeitig über das Nachrüstungsangebot informiert und können unter der Wiener Wohnen Service-Nummer 05 75 75 75 einen persönlichen Montagetermin vereinbaren.